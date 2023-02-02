Убитый в Приморье «леопард» на деле оказался диким котом

Posted Вчера, 09:57
Published Вчера, 09:57
Modified Вчера, 23:39
Updated Вчера, 23:39
Многие пользователи социальных сетей неправильно идентифицировали животного, с которым жестоко расправилась пенсионерка. Подвешенным трупом оказался дальневосточный лесной кот. Он значительно меньше леопарда и разительно от него отличается, несмотря на похожий окрас. Почему люди не смогли распознать зверя — остается загадкой.
Тем не менее, несмотря на ошибку, факт остается фактом- краснокнижное животное убили. За это должно последовать соответствующее наказание.
В охотнадзоре корреспонденту «Восток-Медиа» рассказали:
«Судя по видео, жертвой произвола стал амурский лесной кот. Этот вид внесен в региональную Красную Книгу, поэтому гражданке грозит как минимум административная ответственность. В министерстве подчеркнули, что обо всех конфликтных ситуациях зас дикими животными необходимо сообщать на горячую линию службы госохотнадзора Приморского края по телефону 8 (4232) 39-09-90. В ведомстве напомнили, что амурские лесные коты, оказавшиеся в беде, либо демонстрирующие нетипичное поведение, часто оказываются в поле зрения службы госохотнадзора. Таких животных отлавливают, доставляют в реабилитационный центр, после чего выпускают в естественную среду обитания. Любле самовольное изъятие диких животных из природной среды незаконно, а в случае, если это особо охраняемый вид, такие действия могут стать поводом для возбуждения уголовного дела. Решение о возбуждении дела принимает полиция. По мнению специалистов, в данном случае есть признаки жестокого обращения с животными».
Заведующий филиалом коллегии адвокатов Приморского края «Статус» Сергей Стецко объяснил, что может грозить женщине:
«Существует только пять исключительных случаев, при которых допускается добыча краснокнижных животных. Перечень случаев с 1997 года не менялся; то есть он действует уже 24 года! Это устранение угрозы человеку, охрана здоровья населения, защита от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, мониторинг и регулирование численности, обеспечение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.
По каждому случаю гибели краснокнижного животного неизбежно будет возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ — Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.
В связи с тем, что убийство животного было публично продемонстрировано, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), — виновному лицу грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового» — рассказал Сергей Стецко.
Ранее «Восток-Медиа» писало о начале этой истории. В охотнадзоре рассказали о произошедшем.