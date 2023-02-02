Убитый в Приморье «леопард» на деле оказался диким котом

Многие пользователи социальных сетей неправильно идентифицировали животного, с которым жестоко расправилась пенсионерка. Подвешенным трупом оказался дальневосточный лесной кот. Он значительно меньше леопарда и разительно от него отличается, несмотря на похожий окрас. Почему люди не смогли распознать зверя — остается загадкой.