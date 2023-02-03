Зря ты котика обидела: детали инцидента с диким котом в Приморье выясняет полиция

Предварительно установлено, что хозяин дома — 77-летний мужчина — установил на крыше капкан. В конце января в капкан попал, предположительно, амурский лесной кот — уникальный исчезающий вид, занесённый в Красную книгу. 53-летняя сожительница хозяина капкана вывесила труп животного на заборе и опубликовала фотографию в социальных сетях, что вскоре вызвало общественный резонанс.