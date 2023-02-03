Зря ты котика обидела: детали инцидента с диким котом в Приморье выясняет полиция

Posted 3 февраля 08:32
Published 3 февраля 08:32
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В пресс-службе УМВД Приморского края сообщили, что полиция Партизанска выясняет обстоятельства инцидента в Тигровом, где местные жители расправились над дальневосточным лесным котом, занесённым в Красную книгу.
Предварительно установлено, что хозяин дома — 77-летний мужчина — установил на крыше капкан. В конце января в капкан попал, предположительно, амурский лесной кот — уникальный исчезающий вид, занесённый в Красную книгу. 53-летняя сожительница хозяина капкана вывесила труп животного на заборе и опубликовала фотографию в социальных сетях, что вскоре вызвало общественный резонанс.
Испугавшись последствий, дама сожгла тело животного, а фото удалила. Но маховик уже был запущен, ситуация требовала разрешения. Следственно-оперативная группа изъяла останки сожжённого животного для экспертизы.
Если выяснится, что жители Тигрового действительно убили краснокнижное животное, ничего хорошего ждать не придётся. Решение будет вынесено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что фото убитого амурского лесного кота было опубликовано в Интернете.