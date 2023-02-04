Временный, но есть: мост через реку Партизанскую открыли в Приморье

На работы по возведению временного моста у специалистов «Примавтодора» ушло больше двух месяцев (с учётом всех неблагоприятных погодных явлений, которые случились в Приморье в декабре–январе). На стройке трудились четыре самосвала, бульдозер и два экскаватора, а также виброкаток.