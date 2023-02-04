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Posted Вчера, 05:35

Published Вчера, 05:35

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Временный, но есть: мост через реку Партизанскую открыли в Приморье

4 февраля 2023, 05:35

В Приморском крае открыли для движения временный мост через реку Партизанская

Между сёлами Екатериновка и Владимиро-Александровское в Приморском крае открыли временный мост — через реку Партизанскую. Мост является частью трассы Находка — Кавалерово.

Разрушено мостовое сооружение было ещё летом, во время тайфуна «Хиннамнор».

Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, по мосту могут передвигаться любые транспортные средства, как говорится, от велосипеда до тяжёлой фуры. Движение по мосту будет осуществляться в реверсивном формате, поскольку само сооружение — однополосное.

На работы по возведению временного моста у специалистов «Примавтодора» ушло больше двух месяцев (с учётом всех неблагоприятных погодных явлений, которые случились в Приморье в декабре–январе). На стройке трудились четыре самосвала, бульдозер и два экскаватора, а также виброкаток.

Строители поставили новые опоры, пакеты пролетного строения, плиты, установили дорожные знаки.

Важно отметить, что возведение временного моста не означало отмену работы по реконструкции постоянного. Здесь всё движется полным ходом. Уже выполнена основная часть земляных работ, готовы опоры, скоро начнётся монтаж пролётов. Мост будет сдан в конце 2023 года.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в 2023 году в Приморском крае запланирован ремонт крупных мостов и строительство новых.

#Мосты#Строительство моста#Правительство Приморского края#Новости#Приморский край
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