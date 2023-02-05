«Доступное Приморье»: социальную торговлю в крае поддержат субсидиями на автолавки

Министр краевой промышленности и торговли Сергей Калинин заявил, что количество социальных программ за последнее время в Приморье увеличилось в три раза, и в 2023 году продолжится работа по увеличению торговых точек, реализующих, в том числе местную продукцию. Для этого региональные власти намерены поддержать предпринимателей, а среди них немало представителей малого и среднего бизнеса, субсидиями на покупку автолавок либо киосков типа «Купава».