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«Доступное Приморье»: социальную торговлю в крае поддержат субсидиями на автолавки

5 февраля 2023, 02:03
В Приморье отмечают значительный рост объемов социальной торговли. Об этом стало известно в ходе выездного заседания краевого правительства, которое прошло в Кировском районе под председательством губернатора Олега Кожемяко.

На сегодня в регионе реализуются проекты, которые делают более доступными товары для населения. В том числе, из-за торговой надбавки, не превышающей 15%, пояснили в правительстве края. Среди популярных в народе социальных проектов такие, как: «Приморское — лучшее!» — 273 магазина, «Доступное Приморье» (181 торговая точка), «Приморская рыба» (225), «Добрый хлеб» (40), «Держим цены!» (556) и карта «Приморец» принимается в 315 магазинах.

Министр краевой промышленности и торговли Сергей Калинин заявил, что количество социальных программ за последнее время в Приморье увеличилось в три раза, и в 2023 году продолжится работа по увеличению торговых точек, реализующих, в том числе местную продукцию. Для этого региональные власти намерены поддержать предпринимателей, а среди них немало представителей малого и среднего бизнеса, субсидиями на покупку автолавок либо киосков типа «Купава».

В ходе совещания губернатор призвал уделить больше внимания вопросам сбыта продукции, в том числе произведенной участниками садоводческих товариществ. Поддержка местных фермеров, товаропроизводителей поможет развитию агробизнеса, и будет способствовать обеспечению продовольственной независимости региона.

— Такие возможности вам дали, — подчеркнул Олег Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что на выездном совещании губернатор объявил о начале глобальной реформы системы междугородних пассажирских перевозок.

 

#Губернатор#Экономика#Соцподдержка#Приморский край
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