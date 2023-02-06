Куда подевалось многомиллионное наследство поляка, знают во Владивостоке — видео

Posted 6 февраля 10:00
Published 6 февраля 10:00
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Пушкинский театр ДВФУ готовит к постановке — в рамках проекта «Владивосток. Ожившая история» — спектакль «Михаил Янковский. Легенда и наследие» (16+). Цель постановки — не просто рассказать об этом удивительном человеке, который сделал для развития Приморского края так много, что и представить трудно, но в первую очередь — понять, а что же мы, потомки, сотворили с доставшимся нам наследием Михаила Янковского?
Пьесу для постановки написала историк Милана Маркевич. Режиссёр — Герман Авеличев. В спектакле заняты артисты Юлиана Белаш и Сергей Коврижиных.
— Не считаю правильным ставить спектакль просто о биографии человека, — говорит Герман Авеличев. — Для меня важно взглянуть из современности на прошлое и вынести уроки. Поэтому не просто так в спектакле представлены некие условные потомки Михаила Янковского. Мне хочется, чтобы зрители задумались над тем, сумели ли мы сохранить наследие предков, сумели ли сделать для страны, для Родины столько же? Да в конце концов — сумели ли вырасти такими же сильными, готовыми к свершениям людьми, достойны ли мы их памяти…
Скажу честно — я очень мало знал о Михаиле Янковском, к стыду своему, когда брался за постановку спектакля, и то, что я узнал об этом человеке в процессе работы, — сильно впечатляет. Какие же удивительные люди появлялись тогда, сколько сил готовы были вложить в строительство своего будущего, будущего своих детей, своей родины. Михаил Янковский был противоречивым человеком, и в спектакле мы пытаемся понять его натуру, суть его характера.
Рассказы о людях, внёсших огромный вклад в развитие Приморского края и Дальнего Востока, стали своего рода изюминкой и особой прелестью Пушкинского театра. Зрители помнят постановки, посвящённый Альфреду Даттану и Владимиру Арсеньеву, и вот — новая работа. Строгая, лаконичная, с минимумом сценических эффектов. Много чемоданов на сцене, да видеопроекция — основные визуальные эффекты. А больше и не надо.
— Главная проблема спектакля, которую, кстати, подчёркивает обилие чемоданов на сцене, это то самое наследие Михаила Янковского (и не только его), которое вдруг как-то растворилось, куда-то делось… — говорит Александр Вовненко, директор Пушкинского театра ДВФУ. — И мы, и наши деды не смогли уберечь созданное предками. Ведь подумайте, если вести разговор о Янковском и его жизни: поместье в Сидими разрушено, причём давно, поместье на Витязе — тоже…
Отмечу, что постановку о Янковском в нашем театре будет сопровождать большая выставка — и именно на ней мы попытаемся рассказать о том, какое наследие он оставил. Через документы, фотографии, экспонаты, археологические объекты, связанные с «янковской культурой», через образцы флоры и фауны (мы берём экспонаты из Ботанического сада ДВО РАН) мы поможем нашим зрителям увидеть всё величие личности Янковского, который умел направить свои таланты и силы в позитивное русло и внести неоценимый вклад в развитие Приморья и Дальнего Востока.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в музее имени Арсеньева появились уникальные исторические артефакты.