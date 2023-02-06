Куда подевалось многомиллионное наследство поляка, знают во Владивостоке — видео

Пушкинский театр ДВФУ готовит к постановке — в рамках проекта «Владивосток. Ожившая история» — спектакль «Михаил Янковский. Легенда и наследие» (16+). Цель постановки — не просто рассказать об этом удивительном человеке, который сделал для развития Приморского края так много, что и представить трудно, но в первую очередь — понять, а что же мы, потомки, сотворили с доставшимся нам наследием Михаила Янковского?