Морпехи 155 бригады ТОФ встретились с жителями Приморья

Posted 7 февраля 06:41
Published 7 февраля 06:41
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Морпехи 155 бригады ТОФ отлично справляются со своими боевыми задачами — сейчас некоторые из них вернулись на малую родину. В школе №18 города Артем дети проходят начальную военную подготовку. Поэтому ребятам было интересно узнать, как проходят сражения и узнать ответы на свои вопросы.
У кого-то из учащихся вся семья состоит из военнослужащих, кто-то просто является патриотом, а некоторые девушки не хотят отставать от парней — и тоже мечтают посвятить себя военной сфере.
Бойцы рассказали ребятам, как сражались в зоне СВО и что они преодолевали на своем пути. По завершении встречи один из них вручил кадету свой берет — на память.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что морпехи продвигаются в Угледаре. Они успешно ведут наступление.