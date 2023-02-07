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Posted 7 февраля 06:41

Published 7 февраля 06:41

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Морпехи 155 бригады ТОФ встретились с жителями Приморья

7 февраля 2023, 06:41
Морпехи 155 бригады ТОФ из Приморья встретились со своими земляками — кадетами в городе Артем. Они рассказали им о событиях и ходе сражения в зоне СВО, а один из юношей даже получил памятный подарок.

Морпехи 155 бригады ТОФ отлично справляются со своими боевыми задачами — сейчас некоторые из них вернулись на малую родину. В школе №18 города Артем дети проходят начальную военную подготовку. Поэтому ребятам было интересно узнать, как проходят сражения и узнать ответы на свои вопросы.

У кого-то из учащихся вся семья состоит из военнослужащих, кто-то просто является патриотом, а некоторые девушки не хотят отставать от парней — и тоже мечтают посвятить себя военной сфере.

Бойцы рассказали ребятам, как сражались в зоне СВО и что они преодолевали на своем пути. По завершении встречи один из них вручил кадету свой берет — на память.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что морпехи продвигаются в Угледаре. Они успешно ведут наступление.

#СВО#Спецоперация#Новости#Приморский край
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