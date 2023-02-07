Морпехи 155 бригады ТОФ встретились с жителями Приморья

Морпехи 155 бригады ТОФ из Приморья встретились со своими земляками — кадетами в городе Артем. Они рассказали им о событиях и ходе сражения в зоне СВО, а один из юношей даже получил памятный подарок.

Морпехи 155 бригады ТОФ отлично справляются со своими боевыми задачами — сейчас некоторые из них вернулись на малую родину. В школе №18 города Артем дети проходят начальную военную подготовку. Поэтому ребятам было интересно узнать, как проходят сражения и узнать ответы на свои вопросы. У кого-то из учащихся вся семья состоит из военнослужащих, кто-то просто является патриотом, а некоторые девушки не хотят отставать от парней — и тоже мечтают посвятить себя военной сфере. Бойцы рассказали ребятам, как сражались в зоне СВО и что они преодолевали на своем пути. По завершении встречи один из них вручил кадету свой берет — на память. Ранее «Восток-Медиа» писало, что морпехи продвигаются в Угледаре. Они успешно ведут наступление.