Наценка до 100%: скандальная компания «Акцент-Прим» наживается на дальневосточниках?

Posted Вчера, 04:41
Published Вчера, 04:41
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Компания «Акцент Прим», которая уже «прогремела» на весь Дальний Восток корпоративным скандалом и долгами перед поставщиками. Напомним, на минувшей неделе в социальных сетях активно обсуждался скандал в офисе «Акцент-Прим», к которому подключилась полиция. Тогда в компанию наведались кредиторы и под роспись выдали счета на десятки миллионов неоплаченных долгов со стороны компании-дистрибьютора.
Теперь же оказалось, что предприятие, занимающейся поставкой и перепродажей различной замороженной продукции, «наваривается» на обычных покупателях. Дело в том, что продукция, которой, не постесняемся сказать, «Акцент Прим» «барыжит» на прилавках приморских магазинов, в разы превышает по своей стоимости аналогичные товары других производителей.
Как показал сравнительный анализ цен, ООО «Акцент Прим» реализует сотни разных видов продукции, среди которых, например, замороженные полуфабрикаты в виде пельменей и вареников, изготовленных под торговой маркой «Щедрый Хуторок», мороженое от сибирского производителя, а также всем известные овощи, смеси и ягоды российского бренда «4 сезона».
К примеру, малина торговой марки «4 сезона», весом 300 грамм стоит 720 рублей за одну упаковку. Такого ценника приморцы на килограмм этой ягоды не видят даже летом, когда дачники начинают её таскать на продажу со своих дач. Причем рядом на прилавке лежит аналогичный товар с таким же весом, только уже другого производителя. И он стоит 486,80 рублей. Разница составляет порядка 234 рубля — весьма ощутимая сумма.
Если продолжать и дальше анализировать замороженные овощи и ягоды, то капуста брокколи, от той же марки «4 сезона», весом 400 граммов, даже с учётом скидочного жёлтого ценника стоит 247,20 рублей за упаковку.
Слева от этого товара лежит капуста брокколи замороженная, аналогичной фасовки, но от производителя «Планета витаминов» — стоимость её достигает 162 рубля. Рядом выложена точно такая же капуста, с теми же 400 граммами от «Хортекс». И даже её ценник не переваливает за 217 рублей за упаковку. Получается, что опять ООО «Акцент Прим» берет суммы с потолка, не опираясь на конкурентов и рынок?
Отдельно стоит разобрать пельмени, которые местные жители знают только по упаковке с сисястой барышней и мужчиной в вышиванке с чубом (последнего, кстати, не так давно убрали с упаковки. Вероятно, этот ребрендинг был проведен с учетом сложившейся геополитической ситуации). Так вот, пельмени «Сибирские», в упаковке весом 900 граммов от ТМ «Щедрый хуторок» стоят 409,10 рублей. Хотя рядом лежат в красивой, яркой упаковке такие же «Сибирские» пельмени от известной на всём ДФО компании «Ратимир» по стоимости всего 289,30 рублей.
Пельмени в тонком пакете с «Мясом молодых бычков», весом 900 граммов продаются в магазинах края за 387,50 рублей за упаковку. Точно такие же мясные замороженные полуфабрикаты в тесте — пельмени «С Телятиной» от «Ратимир» стоят 296,40 рублей.
Что касается мороженого, то сливочная ванильная трубочка «Маруся» оказалась самым дорогим подобным замороженным лакомством во всем морозильнике, не считая десертов таких марок как «Инмарко» и «Магнат». Они давно себя зарекомендовали на рынке и оправдывают свою стоимость вкусом и качеством. А вот неизвестная редакции «Маруся» стоит 98,60 рублей за 70 грамм.
Глядя на работу компании «Акцент-Прим» можно сделать вывод, что, когда против России продолжается введение санкций стран запада, есть компании, которые, по нашему мнению, наглеют и пытаются ободрать свой народ до последней нитки. И это учитывая, что у поставщика всей вышеуказанной дорогой продукции ООО «Акцент Прим» имеются многомиллионные долги и банковские кредиты.
Если же представить сколько тонн продукции ООО «Акцент Прим» поставляет на прилавки Дальнего Востока, то исходя из указанных наценок получаются внушительные цифры с очень «сладкими» нулями. А на фоне корпоративных проблем у компании, желание увеличить объемы прибыли могут и вовсе вскружить голову.
Однако, руководство РФ и, в частности Приморского края, держит руку на пульсе и следит за тем, чтобы цены от производителей и поставщиков образовывались прозрачно и имели под собой обоснование: логистика, зарплаты водителей, обслуживание холодильных мощностей и так далее. А значит есть надежда, что власти и контролирующие органы обязательно обратят внимание на спекулянтов и тех, кто пользуется непростой ситуацией и пытается «отыграть» её с пользой для себя.