Наценка до 100%: скандальная компания «Акцент-Прим» наживается на дальневосточниках?

Однако, руководство РФ и, в частности Приморского края, держит руку на пульсе и следит за тем, чтобы цены от производителей и поставщиков образовывались прозрачно и имели под собой обоснование: логистика, зарплаты водителей, обслуживание холодильных мощностей и так далее. А значит есть надежда, что власти и контролирующие органы обязательно обратят внимание на спекулянтов и тех, кто пользуется непростой ситуацией и пытается «отыграть» её с пользой для себя.