Богатые тоже плачут: элитные коттеджи в Приморье 4 дня сидят без света

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В пресс-службе ДРСК «Восток-Медиа» рассказали:
«Плановые отключения назначены на 7,8,9 февраля. Сегодня заключительный день. Работы были перенесены с января, когда объявили режим технологической тишины. В связи со строительством новых жилых районов идёт рост нагрузок в пригороде Владивостока. Энергетики проводят реконструкцию подстанции с заменой оборудования для увеличения мощности подстанции. Реконструкция будет идти в течение года. Для безопасности производства отдельных работ требуется погашение оборудования подстанции. Уведомления о плановых отключениях электроэнергии направляются в администрацию города Владивостока.
Энергетики стараются минимизировать последствия для потребителей, но без отключений невозможно проводить такую масштабную работу. В любом случае, это временные неудобства» — отметили в компании.
Несмотря на необходимость, многие жильцы недовольны ситуацией. Они мерзнут из-за невозможности включить конвекторы и одеваются при свете фонариков. К счастью, беспокоиться не стоит — свет дадут в скором времени.
Ранее «Восток-Медиа» писало о плановых отключениях в «Радово». Без современных удобств остались сотни жителей города.