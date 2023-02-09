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Published Сегодня, 04:23

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Updated Сегодня, 04:25

Богатые тоже плачут: элитные коттеджи в Приморье 4 дня сидят без света

9 февраля 2023, 04:23
Жители коттеджного посёлка «Радово» уже 4 день сидят без электроэнергии: они замерзают от холода и не могут даже подогреть еду во Владивостоке. В ДРСК рассказали, когда злоключения жильцов прекратятся.

В пресс-службе ДРСК «Восток-Медиа» рассказали:

«Плановые отключения назначены на 7,8,9 февраля. Сегодня заключительный день. Работы были перенесены с января, когда объявили режим технологической тишины. В связи со строительством новых жилых районов идёт рост нагрузок в пригороде Владивостока. Энергетики проводят реконструкцию подстанции с заменой оборудования для увеличения мощности подстанции. Реконструкция будет идти в течение года. Для безопасности производства отдельных работ требуется погашение оборудования подстанции. Уведомления о плановых отключениях электроэнергии направляются в администрацию города Владивостока.
Энергетики стараются минимизировать последствия для потребителей, но без отключений невозможно проводить такую масштабную работу. В любом случае, это временные неудобства» — отметили в компании.

Несмотря на необходимость, многие жильцы недовольны ситуацией. Они мерзнут из-за невозможности включить конвекторы и одеваются при свете фонариков. К счастью, беспокоиться не стоит — свет дадут в скором времени.

Ранее «Восток-Медиа» писало о плановых отключениях в «Радово». Без современных удобств остались сотни жителей города.

#Происшествие#Отключение электричества#Новости#Отключение света#Приморский край#Владивосток
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