Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:35
Четвероклассники Владивостока напишут свои первые проверочные работы в нынешнем учебном году по трём дисциплинам: русскому языку, математике и окружающему миру.
Несмотря на то, что многие родители считают проведение ВПР экзаменом или контрольной работой, это не так. Цель их проведения — сбор данных о качестве преподавания того или иного предмета в общеобразовательных учреждениях Владивостока и оценка уровня знаний учащихся.
Родителям школьников, обучающихся в четвертых классах, не стоит бояться. Результаты ВПР-2023 не влияют на оценку по предмету и на перевод школьника в следующий класс. Итоги работы даже необязательно заносить в школьный журнал, хотя общеобразовательные учреждения Владивостока вправе сами принимать решение о переносе оценок за ВПР в журнал.
Все три предмета четвероклассники Владивостока будут сдавать с 15 марта по 20 мая 2023 года. Точный график определят сами владивостокские школы.
Для пятиклассников ВПР-2023 проводятся по четырем предметам. Кроме русского языка и математики, им предстоит проверить знания по биологии и истории.
Родителей школьников убеждают, что готовиться к ВПР-2023 дополнительно не нужно, поскольку все задания не выходят за рамки школьной программы. Однако специалисты все же советуют освежить полученные за год знания. Это в первую очередь необходимо самому пятикласснику, чтобы выявить пробелы в знаниях и обратить на них внимание.
Следует отметить, что информация о датах проведения ВПР-2023 во Владивостоке будет дополнительно размещаться на официальных сайтах школ и гимназий. Проверочные работы проходят в обычное учебное время и занимают чаще всего один школьный урок. Школа вправе назначить любой день для их проведения в период с 15.03.2023 по 20.05.2023.
Шестиклассники обязательно должны будут проверить свои знания по математике и русскому языку. Но им еще предстоит написать ВПР-2023 по двум другим предметам.
Эти предметы определяются случайным образом организаторами ВПР. Информация о дисциплинах, определенных случайным выбором, предоставляется общеобразовательной организации Владивостока за неделю до написания ВПР-2023.
Но выбирают только из четырех общеобразовательных дисциплин, куда входят: история, география, обществознание, биология. Поэтому шестиклассники должны быть готовы к написанию работ по любому из этих предметов.
Специалисты рекомендуют шестиклассникам при подготовке использовать официальные демоверсии заданий и онлайн-тренажеры. Конечно, эти задания будут отличаться от вариантов проверочных работ, но они помогут закрепить усвоенный материал.
Проверочные работы для шестиклассников Владивостока в 2023 году также будут организованы в период с 15 марта по 20 мая.
У семиклассников в 2023 году проверят знания по математике и русскому языку и выборочно по двум другим дисциплинам. Они будут определяться рандомным выбором среди таких предметов, как физика, история, обществознание, иностранный язык, биология. Рособрнадзор сообщит об этом школе незадолго до проведения ВПР, а само расписание назначит школа, но в период с 15 марта по 20 мая.
Учителя уделяют подготовке семиклассников к ВПР-2023 отдельное время, корректируя для этого учебный план и назначая дополнительные занятия. Но учащиеся 7-х классов могут самостоятельно проверить степень своей подготовки с помощью демоверсий заданий по ВПР, которые можно найти в интернете.
Для восьмиклассников Владивостока проверочные работы в 2023 году будут организованы в тот же период, что и для 4 — 7 классов. Учащиеся 10 и 11 классов будут писать работы с 1 по 25 марта. День для ВПР по тому или иному предмету определяет сама школа, информацию о точной дате можно найти на сайте общеобразовательного учреждения.
Восьмиклассникам предстоит пройти обязательное тестирование по русскому языку и математике, а также сдать еще два предмета. Эти дисциплины определяются случайным выбором из списка: история, химия, обществознание, биология, физика, география.
В феврале 2022 года во Владивостоке для родителей школьников была проведена видеоконференция по вопросам подготовки к ВПР. Специалисты Управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока ответили на вопросы родителей и рассказали об организации и целях ВПР. Возможно, в 2023 году будет проведено аналогичное мероприятие. Информацию об этом можно будет найти на официальном сайте администрации Владивостока.