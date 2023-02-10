Родителей школьников убеждают, что готовиться к ВПР-2023 дополнительно не нужно, поскольку все задания не выходят за рамки школьной программы. Однако специалисты все же советуют освежить полученные за год знания. Это в первую очередь необходимо самому пятикласснику, чтобы выявить пробелы в знаниях и обратить на них внимание.