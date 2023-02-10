zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 23:01

Published Вчера, 23:01

Modified Вчера, 23:01

Updated Вчера, 23:01

Поздравление Губернатора Приморского края с Днем дипломатического работника

9 февраля 2023, 23:01
Фото: Правительство Приморского края
Олег Кожемяко поздравил сотрудников представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации во Владивостоке.

Уважаемые сотрудники представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации во Владивостоке!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника! В нынешней ситуации, когда международные отношения, безопасность и стабильность в мире подвергаются серьезным испытаниям, перед российской дипломатией стоят непростые задачи обеспечить суверенное будущее нашей страны и сформировать благоприятные внешние факторы устойчивого социально-экономического развития страны.

Представительство МИД России во Владивостоке в этом году отмечает юбилей – миссия была создана 100 лет назад по распоряжению Правительства страны. Приморский край был и остается открытым миру, готовым к диалогу и реализации перспективных совместных проектов. Владивосток неизменно находится в центре международной жизни – здесь проводятся крупнейшие деловые, спортивные и культурные мероприятия, аккредитовано семь генеральных консульств и два отделения посольств, что подтверждает статус столицы Дальнего Востока как надежного партнера, крупного инвестиционного центра России.

Благодарю сотрудников представительства за успехи в расширении сотрудничества нашего региона с партнерами за рубежом, наращивании взаимовыгодных торгово-экономических и гуманитарных связей. Уверен, что вы и впредь будете добиваться усиления позиций и авторитета нашей страны на мировой арене. Желаю работникам и ветеранам дипломатической службы крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству!

#Поздравление#Праздник#Губернатор#Общество#Приморский край#Владивосток
Подпишитесь
Зря ты котика обидела: детали инцидента с диким котом в Приморье выясняет полиция
3 февраля 08:32
Временный, но есть: мост через реку Партизанскую открыли в Приморье
4 февраля 05:35
Убитый в Приморье «леопард» на деле оказался диким котом
2 февраля 09:57
Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии
4 ноября 2022, 23:42
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 2022, 07:58
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября 2022, 05:20