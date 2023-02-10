Поздравление Губернатора Приморского края с Днем дипломатического работника

Представительство МИД России во Владивостоке в этом году отмечает юбилей – миссия была создана 100 лет назад по распоряжению Правительства страны. Приморский край был и остается открытым миру, готовым к диалогу и реализации перспективных совместных проектов. Владивосток неизменно находится в центре международной жизни – здесь проводятся крупнейшие деловые, спортивные и культурные мероприятия, аккредитовано семь генеральных консульств и два отделения посольств, что подтверждает статус столицы Дальнего Востока как надежного партнера, крупного инвестиционного центра России.