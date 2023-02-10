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Здесь бьётся сердце авиации Приморья: уникальная фотовыставка открылась в Артёме

10 февраля 2023, 10:17

В Приморском крае открылась фотовыставка, посвящённая 100-летию российской авиации

В Артёме, в доме культуры угольщиков, открылась фотовыставка «Артём — сердце авиации Приморья» (0+). Она посвящена 100-летию гражданской авиации России.

Этот замечательный юбилей отмечается сегодня, 9 февраля.

— Это прекрасная выставка, которая посвящена такому важному событию, как столетие гражданской авиации в России, — сказал на открытии глава Артёма Вячеслав Квон. — Приморский край и наш Артём всегда были в центре событий, которые происходили в авиационной отрасли: дальние перелёты, беспосадочные перелёты, рекорды… Падения и взлёты современной авиации Приморья — это часть истории Артёма, всё это было практически в нашем городе.

Выставка будет интересна всем — и тем, кто любит авиацию, и тем, кто хочет знать немного больше об истории развития гражданской авиации в Приморье, и тем, кто хоть раз с улыбкой провожал взглядом взлетающий самолёт.

— Уверен, что на фотографиях, представленных на выставке каждый посетитель найдёт что-то знакомое, может быть, даже лица родных — родителей, дедушек и бабушек. И это всё — история нашего города, поэтому я очень рад, что мы нашли возможность разместить эту выставку в стенах ДК угольщиков, — подчеркнул Вячеслав Квон.

Вход на выставку свободный, работать она будет с 11 до 19 часов до 15 февраля включительно.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что глава Артёма рассказал об устойчивом векторе развития города.

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