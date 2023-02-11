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Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Кровавые следы: в Приморье на Самарге тигр дорвался до запретного — видео (18+)

11 февраля 2023, 08:07

В Приморском крае тигр загрыз двух лошадей — видео (18+)

В Приморском крае — на реке Самарге, что протекает в Тернейском районе — были обнаружены две лошади, точнее, то, что от них осталось после того, как ими отобедал тигр. Видео распространяется в новых медиа.
Сюжет
Тигр

«Выгнал их на лёд, деваться им тут некуда, — говорят обнаружившие останки лошадей жители района. — Нехило так отобедал».

Вокруг на льду — кровавые отпечатки лап амбы. Хищник действительно неплохо закусил, судя по всему.

«Вот так бывает в дикой природе», — констатируют авторы видео.

Напомним, нынешней зимой в Приморском крае участились выходы краснокнижных хищников — тигров и леопардов — к дорогам, к населённым пунктам. В некоторых районах конфликтные группы из специалистов Росохотнадзора и министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края выслеживают хищников, которые приспособились таскать собак у жителей сёл и деревень.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о тигре, который вышел к месту подкормки копытных, но обнаружил там лесосклад.

#Люди#Новости#Приморский край#Амурский тигр#Тигр#Видео
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