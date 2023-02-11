Кровавые следы: в Приморье на Самарге тигр дорвался до запретного — видео (18+)

В Приморском крае тигр загрыз двух лошадей — видео (18+)

В Приморском крае — на реке Самарге, что протекает в Тернейском районе — были обнаружены две лошади, точнее, то, что от них осталось после того, как ими отобедал тигр. Видео распространяется в новых медиа.

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