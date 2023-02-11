Кровавые следы: в Приморье на Самарге тигр дорвался до запретного — видео (18+)

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
«Выгнал их на лёд, деваться им тут некуда, — говорят обнаружившие останки лошадей жители района. — Нехило так отобедал».
Вокруг на льду — кровавые отпечатки лап амбы. Хищник действительно неплохо закусил, судя по всему.
«Вот так бывает в дикой природе», — констатируют авторы видео.
Напомним, нынешней зимой в Приморском крае участились выходы краснокнижных хищников — тигров и леопардов — к дорогам, к населённым пунктам. В некоторых районах конфликтные группы из специалистов Росохотнадзора и министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края выслеживают хищников, которые приспособились таскать собак у жителей сёл и деревень.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о тигре, который вышел к месту подкормки копытных, но обнаружил там лесосклад.