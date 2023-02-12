Известный онлайн-магазин вводит для приморцев очередные поборы

Posted Вчера, 08:35
Published Вчера, 08:35
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Уже с понедельника компания будет собирать «дань» за полиэтиленовые пакеты в пунктах выдачи заказов, пишут «Новые Известия». Об этом Wildberries поспешил сообщить в личных кабинетах пользователей маркетплейса.
«С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести», — говорится в сообщении.
В компани также сделали акцент на прочности и долговечности пакетов — купил один раз, приходи с ним же в другой. Стоимость «целофана» будет составлять от 6 до 15 рублей за штуку. При покупке деньги будут списаны с карты клиента, привязанной к личному кабинету.
Новые «поборы» в компании объяснили заботой об экологии. Но будем честны, кого остановят 6 рублей за пакет, когда он понадобится.
Напомним, что это не первые нововведения от маркетплейса, бьющие по карманам приморцев. В августе 2022 года Wildberries изменил условия возврата товара для дальневосточников. Теперь, если вы оформили заказ, но он вам не понравился или вы просто решили его не брать при получении — за каждую сданную вещь нужно заплатить кругленькую сумму.