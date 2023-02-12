Известный онлайн-магазин вводит для приморцев очередные поборы

Напомним, что это не первые нововведения от маркетплейса, бьющие по карманам приморцев. В августе 2022 года Wildberries изменил условия возврата товара для дальневосточников. Теперь, если вы оформили заказ, но он вам не понравился или вы просто решили его не брать при получении — за каждую сданную вещь нужно заплатить кругленькую сумму.