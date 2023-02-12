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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Ледяной глыбой на голове женщины заинтересовалась прокуратура Владивостока

12 февраля 2023, 15:14
На женщину упала глыба льда прямо в центре Владивостока. Она получила травму головы — прокуратура проведет проверку по факту халатности.

Согласно информации прокуратуры, льдина упала на прохожую в районе Океанского проспекта, 9. Ее отвезли в больницу для оказания медицинской помощи. Надзорный орган проверит, как владелец здания соблюдает меры по ликвидации снега, наледи и скользкости. По факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) возбудили уголовное дело. Его ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре района.

И. о. прокурора Фрунзенского района объявил предостережения о недопустимости нарушений закона всем правообладателям помещений в указанном здании.

 

#Происшествие#Прокуратура#Новости#Приморский край#Владивосток
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