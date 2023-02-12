Ледяной глыбой на голове женщины заинтересовалась прокуратура Владивостока

Согласно информации прокуратуры, льдина упала на прохожую в районе Океанского проспекта, 9. Ее отвезли в больницу для оказания медицинской помощи. Надзорный орган проверит, как владелец здания соблюдает меры по ликвидации снега, наледи и скользкости. По факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) возбудили уголовное дело. Его ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре района.