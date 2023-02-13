С такими деньгами и на свободе: приморцы шокированы как живет экс-прокурор края

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Лакомый кусок земли в самом сердце Владивостока достался экс-гособвинителю еще 20 лет назад — в далёком 2003 году. Получил он его под предлогом реализации некого «инвестиционного проекта», но прошло два десятка лет и до сих пор там ничего не изменилось.
Сейчас, когда у власти оказался Константин Шестаков, данную землю захотели задействовать под платное парковочное пространство для жителей города. Но сделать это оказалось не так-то просто — Василенко с боем стал отстаивать свой «кусок».
Тогда журналисты ИА «Золотой Рог» смогли установить, что бывший прокурор Приморского края и экс-генеральный директор казино «Джи1 Интертеймент» Василенко имеет не только один «лакомый» кусочек в центре Владивостока, но и 50 тысяч «квадратов» в пригороде Владивостока, который он получил с помощью одного дачного кооператива практически за бесценок.
А если копнуть еще глубже, то станет ясно, что экс-прокурор также владеет домом, по адресу Командорская 11, где размещена гостиница «Энергетик» и другие компании, помещение в центре Владивостока и еще несколькими бизнесами.
Образ жизни высокопоставленного силовика на пенсии — экс-прокурора Приморского края Валерия Василенко, который на протяжении почти 14 лет занимался госслужбой, очень возмутил жителей региона. Люди оказались в шоке от того, чем владеет бывший прокурор и его семья.
Жители Приморского края, узнав об образе жизни бывшего прокурора, который на пенсии живет как забугорный миллионер, крайне разозлились и в социальных сетях стали писать гневные комментарии к постам с упоминанием Василенко.
Корр. газеты «Золотой Рог» прочитал всё, что пишут люди о экс-обвинителе Приморья, и выбрал только самые цензурные выражения в его адрес:
Напомним, что имя Валерия Василенко всплыло в информационном поле не так давно из-за очередного журналистского расследования, в котором корреспонденты смогли установить, что бывший прокурор Приморского края и экс-генеральный директор казино «Джи1 Интертеймент» Василенко с помощью дачного кооператива смог получить пятьдесят тысяч квадратных метров земли в пригороде Владивостока.