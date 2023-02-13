С такими деньгами и на свободе: приморцы шокированы как живет экс-прокурор края

Лакомый кусок земли в самом сердце Владивостока достался экс-гособвинителю еще 20 лет назад — в далёком 2003 году. Получил он его под предлогом реализации некого «инвестиционного проекта», но прошло два десятка лет и до сих пор там ничего не изменилось.