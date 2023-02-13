«Только два»: в Приморье назвали точное количество конфликтных тигров

Если же животное больное или ранено, такого хищника отправляют на реабилитацию. Если он полностью выздоравливает, то его вывозят в другие регионы ДФО. Как правило, это Амурская, Еврейская автономная области (по сути там все тигры — это переселенцы из Приморья).