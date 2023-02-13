«Только два»: в Приморье назвали точное количество конфликтных тигров

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Основной темой пресс-конференции были конфликтные ситуации с амурским тигром в Приморье зимой 2022–2023 годов.
- В 2019 году нами было зафиксировано 38 случаев выходов тигров к населённым пунктам, — рассказал Алексей Суровый, первый заместитель министра лесного хозяйства Приморского края. — Но тогда мы фиксировали только нападения на домашний скот и выход в сёла и деревни. Сегодня фиксируются все случаи — в том числе попадание тигра на фото и видео (на дороге, например), выход в окрестности населённого пункта (200-500 метров). Поэтому только в 2023 зафиксировано 36 выходов в населённые пункты, всего же случаев фиксации — 81. Случаев нападения на людей нет. В прошлом году было 37 случаев нападения на домашний скот, 99 случаев — нападения на собак, как домашних, так и бездомных.
По всем конфликтным ситуациям с тигром на место выезжают специалисты Госохотнадзора. Если тигр рецидивист или проявляет агрессию, если животное больно или ранено, его изымают из дикой природы.
— Перед принятием решения о судьбе тигра принимается во внимание многое — почему он вышел к людям? — рассказал Сергей Арамилёв, генеральный директор АНО «„Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра“. — Из-за нехватки кормовой базы, худой? Или он здоров и упитан, просто понял, что на собак проще охотиться, чем на косуль?
Вот во втором случае тигра вывозят в те места, где — согласно данным мониторингов — такие хищники фиксируются редко. При этом мы стараемся не выпускать тигра туда, где уже есть другой самец.
Если же животное больное или ранено, такого хищника отправляют на реабилитацию. Если он полностью выздоравливает, то его вывозят в другие регионы ДФО. Как правило, это Амурская, Еврейская автономная области (по сути там все тигры — это переселенцы из Приморья).
— Отмечу, — добавил Сергей Арамилёв, — что у нас есть уникальные группы по разрешению конфликтных ситуаций с тигром. Для них закупается техника, специальные ловушки для тигров отечественного производства. Решена проблема замены препаратов для усыпления животных — теперь используем отечественные, и инъекторы тоже. Изготовлены транспортные клетки для тигров, они хранятся по всему краю.
Алексей Суровый озвучил чёткие цифры: сегодня в Приморье ведётся отслеживание — для отлова — двух тигров.
— Вообще у нас имеется три разрешения на отлов тигров в разных районах Приморского края, — сказал Алексей Суровый. — Это тот тигр, что шалит в районе деревни Знаменка в Пожарском районе, тот, что в районе Фокино-Шкотово шалил там всю осень. И третье разрешение было на тигрёнка, который был обнаружен в одном из районов края. Но по тигрёнку уже всё прояснилось — мама уходила на охоту, а любопытный малыш пошёл прогуляться и вышел слишком близко к людям. Потом мама его увела. Так что отслеживаем двух тигров.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморском крае тигрица осаждает табун лошадей.