Жительницы Приморья накормят бойцов СВО своими блинами

Posted Вчера, 23:58
Published Вчера, 23:58
Modified Вчера, 23:58
Updated Вчера, 23:58
В пресс-службе правительства Приморья сообщили, что такая акция порадует всех военнослужащих, которые лежат в в госпиталях и находятся в учебных центрах. Министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова отметила, что 21 февраля во Владивостоке, Уссурийске, Черниговке и Сергеевке организуют пункты сбора домашних блинов от женщин всех возрастов. Таким образом они порадуют защитников Отечества и поднимут им настроение.
«Центром притяжения» блинов в дальневосточной столице станет краевая филармония. Здесь угощения будут принимать с 9 утра до полудня. Чтобы вдохновить и самих хозяюшек, составили развлекательную программу. Для них выступят творческие коллективы краевого колледжа искусств.
Принести блины можно по следующими адресам:
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