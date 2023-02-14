Жительницы Приморья накормят бойцов СВО своими блинами

В пресс-службе правительства Приморья сообщили, что такая акция порадует всех военнослужащих, которые лежат в в госпиталях и находятся в учебных центрах. Министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова отметила, что 21 февраля во Владивостоке, Уссурийске, Черниговке и Сергеевке организуют пункты сбора домашних блинов от женщин всех возрастов. Таким образом они порадуют защитников Отечества и поднимут им настроение.