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Posted Вчера, 23:58

Published Вчера, 23:58

Modified Вчера, 23:58

Updated Вчера, 23:58

Жительницы Приморья накормят бойцов СВО своими блинами

13 февраля 2023, 23:58
Правительство Приморского края приглашает местных жительниц приготовить блины для участников СВО. Акция «Блины приморской тещи» пройдет в нескольких муниципалитетах края в честь 23 февраля, которое выпадает на масленичную неделю.

В пресс-службе правительства Приморья сообщили, что такая акция порадует всех военнослужащих, которые лежат в в госпиталях и находятся в учебных центрах. Министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова отметила, что 21 февраля во Владивостоке, Уссурийске, Черниговке и Сергеевке организуют пункты сбора домашних блинов от женщин всех возрастов. Таким образом они порадуют защитников Отечества и поднимут им настроение.

«Центром притяжения» блинов в дальневосточной столице станет краевая филармония. Здесь угощения будут принимать с 9 утра до полудня. Чтобы вдохновить и самих хозяюшек, составили развлекательную программу. Для них выступят творческие коллективы краевого колледжа искусств.

Принести блины можно по следующими адресам:

  • Владивосток, улица Посьетская, 14, 2 этаж (Центр содействия развитию молодежи Приморского края);
  • Уссурийск, улица Ленинградская, 51В (114-й полк);
  • Черниговка, улица Ленина, 72;
  • Сергеевка, гарнизон 127-й мотострелковой дивизии.

Ранее «Восток-Медиа» писало об испытаниях дронов для СВО. Техника показала себя на хорошем уровне.

#Общество#Спецоперация#Новости#Приморский край#Владивосток
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