ОАО РЖД планирует увеличить вывоз контейнеров с импортными товарами из ДФО

Posted Сегодня, 00:55
Published Сегодня, 00:55
Modified Сегодня, 01:08
Updated Сегодня, 01:08
Помимо этого изменения коснутся и Приморский край. В частности, документ предусматривает постройку порта в Славянке, большого контейнерного терминала на 3 млн TEU в будущем угольном порту Суходол.
Будет возведен транспортно-логистический центр (ТЛЦ) в Кемерово на условиях ГЧП, пишет «Ъ». О достаточности и достижимости мощности в 6,5 тыс. TEU в сутки мнения участников рынка разделились. Тем не менее они сошлись в том, что первым делом нужно увеличить экспортный контейнерпоток.
Для сдвоенных контейнерных поездов на восток, предусмотрен рост до восьми в день, для поездов с полувагонами — до 25 в день. Точные сроки в документе не определены.
По словам заместителя гендиректора ОАО РЖД Алексея Шило, для роста количества соединённых поездов, потребуется увеличить инвестиции в реконструкцию станций. Для увеличение вывоза контейнеров в полувагонах — нужны большие вложения в подъездную инфраструктуру, автодороги и автопарк для налаживания связки между морскими и тыловыми терминалами, где ведется погрузка в полувагоны.
Запланировано включение удлинения станционных путей для пропуска восьми сдвоенных поездов в инвестпрограмму ОАО РЖД, также как и развитие участка Артышта—Междуреченск—Тайшет, с целью их пропуска.
Также развитие ожидает железнодорожные инфраструктуры Находкинского и Владивостокского узлов. Существующие и новые контейнерные терминалы в рамках Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), Восточной стивидорной компании (ВСК), Владивостокского морского порта Первомайский (ВМПП) должны получить ускоренное развитие.
В планах строительство порта в районе Славянки, в Приморье, а также актуализация параметров контейнерного терминала «Суходол» «в части обеспечения погрузки контейнеров в полувагоны, выгружаемых на угольном терминале ООО „Морской порт ‚Суходол‘“». Есть предположения, что речь идет о строительстве там терминальных мощностей в 3 млн TEU — такой объем обсуждался в ноябре, ввод запланирован в четвертом квартале 2027 года.
Предусмотрено развитие транспортно-логистических центров в Новосибирске, Екатеринбурге, а также строительство логистического центра на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) в Кузбассе, способного обрабатывать 25 контейнерных поездов в полувагонах в сутки. Его инвестор пока не определен. Для обеспечения связи морских терминалов с тыловыми предлагается сформировать дополнительный автопарк в портах Дальнего Востока, способный перевозить 3,55 тыс. TEU в сутки.
Тем не менее, некоторые участники рынка считают, что 6,5 тыс. TEU может оказаться консервативной оценкой. По их мнению максимум речь идёт о 3 тыс. TEU. Однако в «РЖД Бизнес-Актив» считают, что «на сегодняшний день отправление 6,5 тыс. TEU в сутки с Дальнего Востока — это перспективный план на горизонте года». Рынок демонстрирует рост именно на этом направлении после изменения структуры перевозок в 2022 году, отмечают там, прогнозируя, что тенденция сохранится. В рамках программы «РЖД Бизнес-Актив» планирует ежемесячно отправлять с Дальнего Востока порядка 5–5,5 тыс. TEU.
«Сейчас сложно сказать, достаточно ли вывозить 6,5 тыс. TEU в сутки, но если это будет целенаправленный налаженный механизм, то, думаю, ситуация значительно улучшится, — говорит директор РТСБ-РУС Александр Баскаков.— Вероятно, также стоит переориентировать перевозки угля на порты Северо-Запада, тем самым немного разгрузив восточное направление».
В FESCO сообщили, что занимаются расширением мощностей ВМТП, что добавит 1 млн TEU к 2025 году.
«Совместно с ОАО РЖД активно развиваем отправку сдвоенных контейнерных поездов из порта, — отмечают в компании.— Так, в январе 2023 года было отправлено 12 таких поездов в неделю, что является рекордным показателем». В FESCO считают, что со стороны ОАО РЖД необходимо согласование требуемого операторам количества поездов и подсыла порожних контейнеров на экспортные локации (заводы, фабрики). «Без этого невозможно обеспечить своевременный и ритмичный вывоз контейнеров с импортными грузами из портов Дальнего Востока», — уверены в FESCO.
Внесение изменений в инвестпрограмму ОАО РЖД, направленных на развитие контейнерного рынка, — это отличный стратегический шаг, говорит исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков. «Есть вопросы, которые требуют доработки, — отмечает он.— Например, насколько необходимо строительство ТЛЦ в Кемерово в формате ГЧП, когда существующих и строящихся терминалов достаточно в более густонаселенных соседних регионах, причем без государственных инвестиций. Я бы все же опирался на недавно обновленный Минтрансом совместно с ЕСП ведомственный проект». Также, полагает он, нужно включить мероприятия, направленные на рост экспорта контейнерных грузов на платформах.