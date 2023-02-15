ОАО РЖД планирует увеличить вывоз контейнеров с импортными товарами из ДФО

Тем не менее, некоторые участники рынка считают, что 6,5 тыс. TEU может оказаться консервативной оценкой. По их мнению максимум речь идёт о 3 тыс. TEU. Однако в «РЖД Бизнес-Актив» считают, что «на сегодняшний день отправление 6,5 тыс. TEU в сутки с Дальнего Востока — это перспективный план на горизонте года». Рынок демонстрирует рост именно на этом направлении после изменения структуры перевозок в 2022 году, отмечают там, прогнозируя, что тенденция сохранится. В рамках программы «РЖД Бизнес-Актив» планирует ежемесячно отправлять с Дальнего Востока порядка 5–5,5 тыс. TEU.