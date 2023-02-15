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Posted Вчера, 23:26

Published Вчера, 23:26

Modified Вчера, 23:26

Updated Вчера, 23:26

Подростки оккупировали популярную транспортную артерию во Владивостоке

14 февраля 2023, 23:26
Подростки решили устроить своеобразный флешмоб прямо на переходе в центре Владивостока. Они заблокировали путь транспортным средствам, из-за чего могла образоваться пробка.
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Город

«Тусовочное» настроение, как назвали такой поступок в социальных сетях, заметили на автобусной остановке «Изумруд», прямо на пешеходном переходе. Школьники танцевали под известную песню, один из них снимал все на камеру в телефоне.

Некоторых автомобилистов «пляски» позабавили, к тому же — ребята решили «выступить» во время зеленого света светофора для пешеходов. Правда, других водителей это разозлило — как-никак, на этом участке дороги активный трафик, да и по своей природе подобные выходки — это нарушения ПДД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, в котором пострадали три человека. Их госпитализировали медики.

#Люди#Автомобили#Город#Дорога#Новости#Приморский край#Владивосток#Видео
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