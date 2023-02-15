Подростки оккупировали популярную транспортную артерию во Владивостоке

Некоторых автомобилистов «пляски» позабавили, к тому же — ребята решили «выступить» во время зеленого света светофора для пешеходов. Правда, других водителей это разозлило — как-никак, на этом участке дороги активный трафик, да и по своей природе подобные выходки — это нарушения ПДД.