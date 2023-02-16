Новые тарифы на проезд в общественном транспорте утвердили во Владивостоке

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Стоимость проезда по-прежнему будет разной, в зависимости от формы оплаты: 32 рубля при оплате транспортной картой (сейчас 30 рублей), 35 рублей — при оплате банковской картой (32 рубля) и 40 рублей — наличными (35 рублей).
Индексация тарифа направлена в первую очередь на улучшение качества предоставляемых услуг. За последние два года в городе обновлено порядка 50% подвижного состава общественного транспорта. В 2023 году предприятиями-перевозчиками планируется приобретение еще порядка 50 новых автобусов, а в 2024 году запланировало приобретение еще 120 новых автобусов. Таким образом, средний возраст автобусов не будет превышать 4 лет.
Одновременно с индексацией тарифа и для удобства пассажиров во Владивостоке впервые вводятся билеты длительного пользования, которые позволят сэкономить расходы на транспорт тем, кто пользуется им часто. В мэрии предлагают два вида таких билетов: безлимит на месяц по цене 1920 рублей и билет на 40 поездок в месяц по цене 1216 рублей, что позволяет экономить 5% стоимости от всех поездок.
Напомним, до этого стоимость проезда на общественном транспорте в краевом центре повышалась почти полтора года назад — в ноябре 2021 года.
Перевозчики недавно вновь обратились в мэрию с просьбой об индексации тарифа. Основанием для этого называли рост цен на топливо, ГСМ, запчасти, значительное подорожание новых автобусов.
Утверждая новые тарифы на проезд, автотранспортным компаниям указали на необходимость строгого соблюдения условий контрактов, их нарушение грозит расторжением договоров. Перевозчики обязаны соблюдать графики движения, выпускать на маршруты необходимое количество машин, следить за их чистотой, продолжать обновлять автобусный парк.
Справка:
За последние два года во Владивостоке обновлено около 50% подвижного состава общественного транспорта. В 2023 году предприятиями-перевозчиками планируется приобретение еще порядка 50 новых автобусов, а в 2024 году — 120 машин.