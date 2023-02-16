Новые тарифы на проезд в общественном транспорте утвердили во Владивостоке

Одновременно с индексацией тарифа и для удобства пассажиров во Владивостоке впервые вводятся билеты длительного пользования, которые позволят сэкономить расходы на транспорт тем, кто пользуется им часто. В мэрии предлагают два вида таких билетов: безлимит на месяц по цене 1920 рублей и билет на 40 поездок в месяц по цене 1216 рублей, что позволяет экономить 5% стоимости от всех поездок.