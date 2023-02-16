Олег Кожемяко побывал на передовой — видео

Posted 16 февраля 10:57
Published 16 февраля 10:57
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
Соответствующий видеоролик Олег Кожемяко выложил в своём официальном telegram-канале. На кадрах можно увидеть губернатора в военном обмундировании среди бойцов. Глава побывал в окопах, пообщался с десантниками из Приморья, оценил организацию на передовой.
Также Олег Кожемяко сообщил, что бойцы получили очередную партию спецсредств: квадрокоптеров, прицелов, тепловизоров и прочего.
— Хочу отметить высокую организацию службы. На позициях порядок, всё продумано до мелочей. Каждый знает, что делает на отлично. Передают привет всем приморцам.