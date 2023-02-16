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Posted 16 февраля 10:57

Published 16 февраля 10:57

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

Олег Кожемяко побывал на передовой — видео

16 февраля 2023, 10:57

Губернатор Приморья доставил бойцам СВО спецсредства на передовую

Глава Приморского края Олег Кожемяко навестил приморских десантников на передовой. Бойцы передали через главу региона привет всем приморцам.

Соответствующий видеоролик Олег Кожемяко выложил в своём официальном telegram-канале. На кадрах можно увидеть губернатора в военном обмундировании среди бойцов. Глава побывал в окопах, пообщался с десантниками из Приморья, оценил организацию на передовой.

Также Олег Кожемяко сообщил, что бойцы получили очередную партию спецсредств: квадрокоптеров, прицелов, тепловизоров и прочего.

— Хочу отметить высокую организацию службы. На позициях порядок, всё продумано до мелочей. Каждый знает, что делает на отлично. Передают привет всем приморцам.
#СВО#Спецоперация#Новости#Приморский край#Владивосток#Олег Кожемяко#Видео
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