Олег Кожемяко побывал на передовой — видео

Соответствующий видеоролик Олег Кожемяко выложил в своём официальном telegram-канале. На кадрах можно увидеть губернатора в военном обмундировании среди бойцов. Глава побывал в окопах, пообщался с десантниками из Приморья, оценил организацию на передовой.