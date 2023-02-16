Еще в этот период ЕГЭ-2023 сдают школьники, у которых даты выбранных ими экзаменов совпадают. Например, если ребенок выбрал географию и литературу, то у него нет возможности сдать оба предмета, поскольку они назначены на одну и ту же дату — на 26 мая 2023 года.