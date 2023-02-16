Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Выпускники школ Владивостока в 2022/2023 учебном году будут сдавать экзамены в основной период, то есть в течение мая — июня. Напомним, что сдавать в 2023 году им нужно минимум два обязательных предмета, а остальные дисциплины можно выбрать в зависимости от направления, куда собирается поступать выпускник.
В последние годы в Приморье самым популярным для сдачи ЕГЭ предметом у выпускников остается обществознание. Также очень часто школьники Владивостока выбирают экзамен по иностранному языку, а в прошлом учебном году очень много ребят решили сдавать ЕГЭ по физике.
График ЕГЭ на 2022/2023 учебный год во Владивостоке
|Предмет:
|Дата:
|География
|26.05
|Литература
|Химия
|Русский язык
|29.05
|Математика (базового и профильного уровня)
|01.06
|Физика
|05.06
|История
|Обществознание
|08.06
|Биология
|13.06
|Иностранный язык (кроме раздела «Говорение»)
|Иностранный язык (раздел «Говорение»)
|16.06 и 17.06
|Информатика
|19.06 и 20.06
Для тех школьников, которые не смогли сдать ЕГЭ в основные даты, есть специальные дни резерва. В это время могут прийти на экзамены ребята, которые пропустили основные дни, но только если на то была уважительная причина.
Еще в этот период ЕГЭ-2023 сдают школьники, у которых даты выбранных ими экзаменов совпадают. Например, если ребенок выбрал географию и литературу, то у него нет возможности сдать оба предмета, поскольку они назначены на одну и ту же дату — на 26 мая 2023 года.
Важно! Продолжительность ЕГЭ зависит от количества и сложности заданий, а также от конкретного предмета. Так, на задания по профильной математике выделяют почти 4 часа на написание, а на сдачу раздела «Говорение» по иностранному языку — 17 минут.
График ЕГЭ на 2022/2023 учебный год во Владивостоке
|Предмет:
|Дата:
|Русский язык
|22.06
|География
|23.06
|Иностранный язык (раздел «Говорение»)
|Математика (базовая и профильная)
|26.06
|Информатика
|27.06
|Литература
|Литература, Иностранный язык (кроме раздела «Говорение»)
|Биология
|Обществознание
|28.06
|Химия
|Физика
|29.06
|История
Важно! В резервный день, который назначен на 1 июля, школьники Владивостока могут сдать любой из предметов.
Сдать выпускные экзамены одиннадцатиклассники Владивостока могут и раньше назначенных дат. Но для этого нужна веская причина. Например, если выпускник запланировал на май — июнь переезд за рубеж или находится на лечении.
О своем решении сдавать ЕГЭ досрочно учащийся должен предупредить заранее: написать заявление в администрацию школы и подать соответствующую заявку в региональные пункты регистрации вместе с документами и справками, подтверждающими уважительную причину.
График ЕГЭ на 2022/2023 учебный год во Владивостоке
|Предмет:
|Дата:
|Литература
|20.03
|География
|Русский язык
|23.03
|Математика (базовая и профильная)
|27.03
|Биология
|30.03
|Физика
|Физика Иностранный язык (кроме раздела «Говорение»)
|Иностранный язык (раздел «Говорение»)
|03.04
|Информатика
|06.04
|Обществознание
|История
|10.04
|Химия
Несколько дней в апреле 2023 года дается для пересдачи ЕГЭ одиннадцатиклассникам школ Владивостока, запланировавшим сдать экзамены досрочно.
Отметим, что результаты сдачи ЕГЭ во Владивостоке за последние годы значительно улучшились. Так, в прошлом году в Приморье было 32 стобалльника, из которых 22 — выпускники владивостокских школ.
Важно! Если школьник провалил экзамены либо не сумел набрать нужного для поступления в вуз количества баллов, то он может попробовать пересдать их осенью. Это касается только обязательных предметов. Даты для пересдачи: математика — 12 сентября, русский язык — 6 сентября.
График ЕГЭ на 2022/2023 учебный год во Владивостоке
|Предмет:
|Дата:
|Химия
|12.04
|История
|История Иностранный язык (раздел «Говорение»)
|Информатика
|География
|Литература
|14.04
|Иностранный язык (за исключением раздела «Говорение»)
|Физика
|Обществознание
|Биология
|Русский язык
|17.04
|Математика (базовая и профильная)
|19.04
Ребята, которые по каким-либо причинам не смогли сдать ЕГЭ в прошлые годы либо только сейчас решили поступать в вуз Приморья, могут зарегистрироваться на экзамены либо в досрочный период, либо в резервные дни основного периода.