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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Расписание ЕГЭ в 2023 году во Владивостоке

16 февраля 2023, 10:09
Фото: 1MI
Расписание ЕГЭ в 2023 году во Владивостоке
Уже с марта 2023 года во Владивостоке начнут проходить ЕГЭ для одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет. Будут ли изменения в ЕГЭ-2023 во Владивостоке — в нашем материале.

Основное расписание ЕГЭ в 2023 году

Выпускники школ Владивостока в 2022/2023 учебном году будут сдавать экзамены в основной период, то есть в течение мая — июня. Напомним, что сдавать в 2023 году им нужно минимум два обязательных предмета, а остальные дисциплины можно выбрать в зависимости от направления, куда собирается поступать выпускник.

В последние годы в Приморье самым популярным для сдачи ЕГЭ предметом у выпускников остается обществознание. Также очень часто школьники Владивостока выбирают экзамен по иностранному языку, а в прошлом учебном году очень много ребят решили сдавать ЕГЭ по физике.

График ЕГЭ на 2022/2023 учебный год во Владивостоке

Предмет:
 Дата:
География 26.05
Литература
Химия
Русский язык 29.05
Математика (базового и профильного уровня) 01.06
Физика 05.06
История
Обществознание 08.06
Биология 13.06
Иностранный язык (кроме раздела «Говорение»)
Иностранный язык (раздел «Говорение») 16.06 и 17.06
Информатика 19.06 и 20.06
Основное расписание ЕГЭ в 2023 году
Фото: 1MI

Резервные дни ЕГЭ во Владивостоке

Для тех школьников, которые не смогли сдать ЕГЭ в основные даты, есть специальные дни резерва. В это время могут прийти на экзамены ребята, которые пропустили основные дни, но только если на то была уважительная причина.

Еще в этот период ЕГЭ-2023 сдают школьники, у которых даты выбранных ими экзаменов совпадают. Например, если ребенок выбрал географию и литературу, то у него нет возможности сдать оба предмета, поскольку они назначены на одну и ту же дату — на 26 мая 2023 года.

Важно! Продолжительность ЕГЭ зависит от количества и сложности заданий, а также от конкретного предмета. Так, на задания по профильной математике выделяют почти 4 часа на написание, а на сдачу раздела «Говорение» по иностранному языку — 17 минут.

График ЕГЭ на 2022/2023 учебный год во Владивостоке

Предмет: Дата:
Русский язык 22.06
География 23.06
Иностранный язык (раздел «Говорение»)
Математика (базовая и профильная) 26.06
Информатика 27.06
Литература
Литература, Иностранный язык (кроме раздела «Говорение»)
Биология
Обществознание 28.06
Химия
Физика 29.06
История

Важно! В резервный день, который назначен на 1 июля, школьники Владивостока могут сдать любой из предметов.

Резервные дни ЕГЭ во Владивостоке
Фото: 1MI

Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году

Сдать выпускные экзамены одиннадцатиклассники Владивостока могут и раньше назначенных дат. Но для этого нужна веская причина. Например, если выпускник запланировал на май — июнь переезд за рубеж или находится на лечении.

О своем решении сдавать ЕГЭ досрочно учащийся должен предупредить заранее: написать заявление в администрацию школы и подать соответствующую заявку в региональные пункты регистрации вместе с документами и справками, подтверждающими уважительную причину.

График ЕГЭ на 2022/2023 учебный год во Владивостоке

Предмет: Дата:
Литература 20.03
География
Русский язык 23.03
Математика (базовая и профильная) 27.03
Биология 30.03
Физика
Физика Иностранный язык (кроме раздела «Говорение»)
Иностранный язык (раздел «Говорение») 03.04
Информатика 06.04
Обществознание
История 10.04
Химия
Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году
Фото: 1MI

Резервные дни досрочного ЕГЭ во Владивостоке

Несколько дней в апреле 2023 года дается для пересдачи ЕГЭ одиннадцатиклассникам школ Владивостока, запланировавшим сдать экзамены досрочно.

Отметим, что результаты сдачи ЕГЭ во Владивостоке за последние годы значительно улучшились. Так, в прошлом году в Приморье было 32 стобалльника, из которых 22 — выпускники владивостокских школ.

Важно! Если школьник провалил экзамены либо не сумел набрать нужного для поступления в вуз количества баллов, то он может попробовать пересдать их осенью. Это касается только обязательных предметов. Даты для пересдачи: математика — 12 сентября, русский язык — 6 сентября.

График ЕГЭ на 2022/2023 учебный год во Владивостоке

Предмет: Дата:
Химия 12.04
История
История Иностранный язык (раздел «Говорение»)
Информатика
География
Литература 14.04
Иностранный язык (за исключением раздела «Говорение»)
Физика
Обществознание
Биология
Русский язык 17.04
Математика (базовая и профильная) 19.04
Резервные дни досрочного ЕГЭ во Владивостоке
Фото: 1MI

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет во Владивостоке

Ребята, которые по каким-либо причинам не смогли сдать ЕГЭ в прошлые годы либо только сейчас решили поступать в вуз Приморья, могут зарегистрироваться на экзамены либо в досрочный период, либо в резервные дни основного периода.

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет во Владивостоке
Фото: obrnadzor.gov.ru
#Владивосток#ЕГЭ
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