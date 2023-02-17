Аналитик дал оценку предложению депутатов ГД о всеобщей ипотеке под 5% в РФ

Кандидат экономических наук Михаил Беляев сообщил, что запуск всеобщей ипотеки на жилье в новостройках под 5 процентов мог бы помочь предпринимателям, но данная идея неосуществима.