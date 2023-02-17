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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Аналитик дал оценку предложению депутатов ГД о всеобщей ипотеке под 5% в РФ

Сегодня, 07:40
Кандидат экономических наук Михаил Беляев сообщил, что запуск всеобщей ипотеки на жилье в новостройках под 5 процентов мог бы помочь предпринимателям, но данная идея неосуществима.

Он пояснил, что в Госдуме предложили Центробанку (ЦБ) кредитовать коммерческие банки под залог ранее выданной ипотеки под два процента годовых. Об этом пишет Pravda.Ru.

«Но зачем это регулятору при ключевой ставке в 7,5 процента? Тем более, что такой шаг противоречит законодательству и практике», — подчеркнул эксперт.

По словам Беляева, ипотека является социальной программой при льготном кредитовании, она также поддерживает строительную отрасль. Тогда как ЦБ занимается решением совсем других задач.

«Если мы предполагаем, что где-то надо кредитовать под пять процентов, нужно прежде снизить ключевую ставку, так как нельзя решать одно за счет другого», — резюмировал финансовый аналитик.

#Экономика
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