Новый тариф на проезд поможет на 100 процентов обновить автобусный парк Владивостока

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— Мы обратились к главе города с предложением об индексации тарифа на проезд в общественном транспорте. Предоставили документы, расчёты, — рассказал Игорь Кравцов, президент приморской ассоциации транспортных компаний. — Основные моменты, которые в них отражены, — подорожание топлива (только в начале зимы литр стал дороже на 3 рубля), запчастей (на 30 процентов), автобусов (до 1,5 миллиона, если говорить о российских производителях). К тому же мы стали — как того требует контракт с мэрией — регулярно обновлять автобусный парк, за последние два года членами ассоциации было обновлено более 50 процентов общественного транспорта.
Власти города согласились с доводами транспортников и приняли решение об индексации тарифа.
— Стоит отметить, что нам удалось сдержать индексацию на уровне в разы более низком, чем в иных сферах. Например, коммунальные тариф в минувшем году выросли примерно на 10 процентов. В данном же случае индексация не превысила 5 процентов, — подчеркнули в администрации Владивостока.
Оплата за проезд по-прежнему будет дифференцированной — выгоднее всего пользоваться транспортной картой и платить 32 рубля за одну поездку; оплата по банковской карте составит 35 рублей, ну, а если вы предпочитаете наличку, то заплатите 40 рублей.
При этом администрация Владивостока и лично глава города Константин Шестаков подчёркивают: индексация тарифа тесно увязана с точным и безусловным соблюдением транспортными компаниями контракта с мэрий краевого центра, а в нём детально прописаны все требования, которые направлены на создание во Владивостоке отлично функционирующей системы общественного транспорта.
Перевозчики обязаны соблюдать графики движения, в том числе, в вечерние часы, выпускать на маршруты необходимое количество машин, следить за их чистотой, продолжать обновлять автобусный парк, выполнять другие пункты контрактов. С компаниями, которые хронически допускают нарушения, контракты будут расторгнуты. Время, когда владивостокцев перевозили в ржавых и грязных рыдванах образца начала нулевых, купленных на автосвалках Южной Кореи за копейки, закончились бесповоротно и окончательно.
— Сегодня горожане могут видеть на маршрутах новые автобусы как китайского, так и российского производства, — говорит Игорь Кравцов, президент приморской ассоциации транспортных компаний. — Все они оснащены системами ГЛОНАСС — и это тоже выполнение одного из пунктов контракта с властями города. С помощью этих систем ведётся мониторинг за работой автобусов на маршрутах.
Мы стараемся выполнять все пункты контрактов — и в плане соблюдения графиков движения, чистоты в салонах и так далее. Если мы их нарушаем, поверьте, нас наказывают. Поэтому стараемся как можно лучше работать для горожан.
Закупаем в Китае большие автобусы, оснащённые информационными табло, кондиционерами, комфортные для граждан с ОВЗ, они во многом лучше старых корейских вариантов.
Те средства, которые мы получим в результате индексации тарифа, в основном пойдут на покупку новых автобусов, ведь по контракту мы должны обновить автопарк на 100 процентов.
Игорь Кравцов отметил: так как сейчас в автобусах в основном идёт безналичный расчёт, то и доходы транспортных компаний стали прозрачны и очевидны. Заработанное тратится на зарплаты, на автобусы, на резину и запчасти.
Напомним, в 2023 году предприятиями-перевозчиками планируется приобретение еще порядка 50 новых автобусов, а в 2024 году — 120 машин.