Новый тариф на проезд поможет на 100 процентов обновить автобусный парк Владивостока

— Мы обратились к главе города с предложением об индексации тарифа на проезд в общественном транспорте. Предоставили документы, расчёты, — рассказал Игорь Кравцов, президент приморской ассоциации транспортных компаний. — Основные моменты, которые в них отражены, — подорожание топлива (только в начале зимы литр стал дороже на 3 рубля), запчастей (на 30 процентов), автобусов (до 1,5 миллиона, если говорить о российских производителях). К тому же мы стали — как того требует контракт с мэрией — регулярно обновлять автобусный парк, за последние два года членами ассоциации было обновлено более 50 процентов общественного транспорта.