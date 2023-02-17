В Приморье тигр привел инспекторов на место массового захоронения

Posted Вчера, 09:32
Published Вчера, 09:32
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
Тигр привел госохотинспекторов на место преступления. История с полосатым хищником, заинтересовавшимся лошадиным табуном в одном из приморских сел, получила неожиданное продолжение.
Оказалось, что тигр изначально охотился на собак и только потом решил поживиться дичью покрупнее. Госохотинспекторы выехали на место и обнаружили, что собаки со всей округи сбегались на незаконную свалку с тушами свиней и поросят. Возле свалки, как заявили сами инспекторы, обнаружено множество следов собак, в воздухе стоит запах тухлятины.
«Как уже неоднократно сказано, несанкционированные свалки привлекают к населенным пунктам бродячих собак, которые, в свою очередь, привлекают тигров. Последние, привыкнув к легкой добыче, зачастую в дальнейшем переходят к питанию домашними животными, регулярно приходят в населенные пункты. Кроме того, вывоз на несанкционированную свалку биологических отходов нарушает санитарный режим по африканской чуме свиней», - пояснил Алексей Суровый.
Местные жители рассказали, что тигр приходит к населенному пункту уже не первый год. В прошлом году он также «проряжал» популяцию бродячих псов, кормящихся свиными тушами все на той же свалке.
Отметим, что рядом с местом незаконного захоронения свиных трупов находится крупный свинокомплекс «Уссурийский». Местные жители подчеркивают, что свалка вплотную примыкает к сельхозобъекту.
Редакция «Восток-Медиа» готовит к выходу собственное расследование по инциденту и уже в ближайшее время поделится подробностями.
Ранее издание сообщало, что в селе Яконовка Уссурийского округа тигр или, как считают местные жители, тигрица буквально в осаде держит табун лошадей местного фермера. Чтобы отогнать хищника, приходится ночами жечь костры.
При этом табун уже пострадал от нападения животного. Местные жители говорят, что после первого нападения лощадей отогнали в большой баз и теперь, дабы избежать повторных инцидентов, владельцы табуна ночами жгут по периметру база костры. Полосатая кошка далеко не уходит, фактически — ведет осаду табуна, держась на расстоянии 150-200 метров от костров.