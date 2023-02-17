В Приморье тигр привел инспекторов на место массового захоронения

Оказалось, что тигр изначально охотился на собак и только потом решил поживиться дичью покрупнее. Госохотинспекторы выехали на место и обнаружили, что собаки со всей округи сбегались на незаконную свалку с тушами свиней и поросят. Возле свалки, как заявили сами инспекторы, обнаружено множество следов собак, в воздухе стоит запах тухлятины.