Синоптики Приморья рассказали, почему предстоящий снегопад очень понравится женщинам

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
Этот прогноз немного не сходится с тем, что было озвучено ранее синоптиками. Так, именно в столице Дальнего Востока нег начнется немного позже, чем это ожидалось ранее — в 7 утра, 19 февраля. И продлится всего до 13.00.
Но за эти несколько часов должно выпасть около 4-5 сантиметров снега.
Помимо этого, в прекрасном городе у моря температура воздуха опустится до -7 градусов, что не совсем характерно для снежной погоды. Но похолодание будет продолжительным и уже в понедельник градусники покажут температуру около -10 градусов.