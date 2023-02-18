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Published Сегодня, 02:50

Modified Сегодня, 02:52

Updated Сегодня, 02:52

Синоптики Приморья рассказали, почему предстоящий снегопад очень понравится женщинам

18 февраля 2023, 02:50
Все, как любят женщины: короче и интенсивнее. Синоптики с портала Windy рассказали, что снегопад, который предстоит встретить Приморью уже в ближайшее воскресенье, будет не очень длительный, но сильнее по интенсивности.

Этот прогноз немного не сходится с тем, что было озвучено ранее синоптиками. Так, именно в столице Дальнего Востока нег начнется немного позже, чем это ожидалось ранее — в 7 утра, 19 февраля. И продлится всего до 13.00.

Но за эти несколько часов должно выпасть около 4-5 сантиметров снега.

Помимо этого, в прекрасном городе у моря температура воздуха опустится до -7 градусов, что не совсем характерно для снежной погоды. Но похолодание будет продолжительным и уже в понедельник градусники покажут температуру около -10 градусов.

#Погода#Общество#Прогноз погоды#Приморский край#Владивосток
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