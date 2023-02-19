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Posted 19 февраля 07:13

Published 19 февраля 07:13

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Жители Приморья смогут заявить о краже денег с банковских карт через Госуслуги

19 февраля 2023, 07:13
Центробанк (ЦБ) предложил обрабатывать обращения о кражах денег с банковских счетов в Госуслугах. Такой функцией смогут воспользоваться и жители Приморья.

Новые известия сообщают, что ЦБ намерен обсудить детали с МВД и Минцифры. Пока что конкретики по этому вопросу нет, однако само предложение может облегчить жизнь многим людям. Таким образом власти смогут отследить любые мошеннические операции, особенно те, что произведены в крупных размерах.

В Центробанке отметили, что по всей России у людей украли 14,2 млрд рублей, жертвами аферистов стали 877 тысяч пострадавших — это только за 2022 год.

Сейчас различные финансовые организации вводят свои системы для борьбы с кибермошенничеством. Например, блокируют подозрительные номера телефонов или предупреждают об опасности.

Правда, аферистов и это не останавливает — некоторые переходят на мессенджеры и соцсети.

В Приморье при этом до сих пор работает схема «Родственник в беде», где звонивший представляется родным человеком пострадавшего и выманивает у него все накопления.

#Люди#Экономика#Госуслуги#Новости#Приморский край
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