Жители Приморья смогут заявить о краже денег с банковских карт через Госуслуги

Новые известия сообщают, что ЦБ намерен обсудить детали с МВД и Минцифры. Пока что конкретики по этому вопросу нет, однако само предложение может облегчить жизнь многим людям. Таким образом власти смогут отследить любые мошеннические операции, особенно те, что произведены в крупных размерах.