Жители Приморья смогут заявить о краже денег с банковских карт через Госуслуги

Posted 19 февраля 07:13
Published 19 февраля 07:13
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Новые известия сообщают, что ЦБ намерен обсудить детали с МВД и Минцифры. Пока что конкретики по этому вопросу нет, однако само предложение может облегчить жизнь многим людям. Таким образом власти смогут отследить любые мошеннические операции, особенно те, что произведены в крупных размерах.
В Центробанке отметили, что по всей России у людей украли 14,2 млрд рублей, жертвами аферистов стали 877 тысяч пострадавших — это только за 2022 год.
Сейчас различные финансовые организации вводят свои системы для борьбы с кибермошенничеством. Например, блокируют подозрительные номера телефонов или предупреждают об опасности.
Правда, аферистов и это не останавливает — некоторые переходят на мессенджеры и соцсети.
В Приморье при этом до сих пор работает схема «Родственник в беде», где звонивший представляется родным человеком пострадавшего и выманивает у него все накопления.