«Путь к победе» поддержит приморских участников СВО

Акция будет состоять из серии благотворительных выставок, которые пройдут во Владивостоке (в выставочных залах СХ), в Уссурийске и других городах края. Все картины можно будет приобрести — вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.