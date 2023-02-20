«Путь к победе» поддержит приморских участников СВО

Posted Вчера, 07:01
Published Вчера, 07:01
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Организаторами этого масштабного благотворительного проекта выступили совет почётных граждан Приморского края и совет почётных граждан Владивостока (и лично председатель советов — Светлана Морозова), движение «Сильная Россия» и Приморское отделение союза художников РФ.
Акция будет состоять из серии благотворительных выставок, которые пройдут во Владивостоке (в выставочных залах СХ), в Уссурийске и других городах края. Все картины можно будет приобрести — вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.
Светлана Морозова подчеркнула: очень важен тот факт, что в проекте принимают участие как профессиональные художники, так и любители.
Приём работ уже начался, он продлится до 25 апреля, а сами выставки пройдут с 27 апреля по 22 мая.
— Мы не сомневались ни минуты, сразу дав согласие на участие в проекте, — рассказал председатель Приморского отделения СХ РФ России Илья Бутусов. — Это крайне важное мероприятие, нельзя оставаться в стороне.
Свои работы все желающие принять участие в проекте «Путь к Победе!» могут приносить в Приморское отделение Союза художников России — Алеутская, 14.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава Приморья Олег Кожемяко побывал в зоне СВО и отвёз подарки приморским бойцам.