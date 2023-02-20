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«Путь к победе» поддержит приморских участников СВО

20 февраля 2023, 07:01

В Приморском крае началась художественная акция в поддержку участников СВО

«Путь к Победе!» — так называется благотворительная акция, участие в которой примут приморские художники. Цель акции: помощь приморским бойцам — участникам СВО.

Организаторами этого масштабного благотворительного проекта выступили совет почётных граждан Приморского края и совет почётных граждан Владивостока (и лично председатель советов — Светлана Морозова), движение «Сильная Россия» и Приморское отделение союза художников РФ.

Акция будет состоять из серии благотворительных выставок, которые пройдут во Владивостоке (в выставочных залах СХ), в Уссурийске и других городах края. Все картины можно будет приобрести — вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

Светлана Морозова подчеркнула: очень важен тот факт, что в проекте принимают участие как профессиональные художники, так и любители.

Приём работ уже начался, он продлится до 25 апреля, а сами выставки пройдут с 27 апреля по 22 мая.

— Мы не сомневались ни минуты, сразу дав согласие на участие в проекте, — рассказал председатель Приморского отделения СХ РФ России Илья Бутусов. — Это крайне важное мероприятие, нельзя оставаться в стороне.

Свои работы все желающие принять участие в проекте «Путь к Победе!» могут приносить в Приморское отделение Союза художников России — Алеутская, 14.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава Приморья Олег Кожемяко побывал в зоне СВО и отвёз подарки приморским бойцам.

 

#Люди#Приморское отделение Союза художников России#Общество#СВО#Спецоперация#Приморский край#Уссурийск#Владивосток
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