Небольшое потепление ожидается в Приморье

Posted Вчера, 23:34
Published Вчера, 23:34
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В Приморье властвует высотная ложбина. Из-за этого в некоторых муниципалитетах пройдет снег, однако днем осадков не ожидается.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный до сильного. Температура воздуха составит -4…-6°C.
В Уссурийске ситуация полностью аналогичная, правда в городе будет немного теплее. Столбик термометра покажет -3…-5°C.
Находка не стала далеко отходить от Уссурийска — поэтому картина здесь та же, вплоть до температур.
Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде на неделю. Синоптики сообщили что к 23 февраля все должно успокоиться, и погода будет ясной.