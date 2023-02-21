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Posted Вчера, 23:34

Published Вчера, 23:34

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Небольшое потепление ожидается в Приморье

20 февраля 2023, 23:34
Согласно данным Примгидромета, 21 сентября в темное время суток может пойти снег. При этом на улице будет ветрено, а средняя температура воздуха составит -1…-12°C.

В Приморье властвует высотная ложбина. Из-за этого в некоторых муниципалитетах пройдет снег, однако днем осадков не ожидается.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный до сильного. Температура воздуха составит -4…-6°C.

В Уссурийске ситуация полностью аналогичная, правда в городе будет немного теплее. Столбик термометра покажет -3…-5°C.

Находка не стала далеко отходить от Уссурийска — поэтому картина здесь та же, вплоть до температур.

Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде на неделю. Синоптики сообщили что к 23 февраля все должно успокоиться, и погода будет ясной.

#Прогнозы#Погода#Прогноз погоды#Приморский край#Владивосток#Уссурийск#Находка
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