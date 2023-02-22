Мастер-план Владивостока предусматривает обновление исторического центра

Напомним, во Владивостоке идут работы по созданию мастер-плана. По словам Константина Шестакова, документ предусматривает, в первую очередь, организацию условий для комфортного проживания горожан, а также гостей краевого центра. Мэр выделил два направления — развитие прибрежных территорий и обновление исторического центра.