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Мастер-план Владивостока предусматривает обновление исторического центра

22 февраля 2023, 03:37
Фото: www.vlc.ru
О предстоящих масштабных городских трансформациях рассказал мэр Владивостока Константин Шестаков, выступая с докладом на сессии «Для жителей и для гостей: создаем комфортную городскую среду».

Мероприятие прошло на Камчатке, где в эти дни проходит форум «Дальний Восток – зима открытий», посвященный развитию индустрии гостеприимства на Дальнем Востоке.

Напомним, во Владивостоке идут работы по созданию мастер-плана. По словам Константина Шестакова, документ предусматривает, в первую очередь, организацию условий для комфортного проживания горожан, а также гостей краевого центра. Мэр выделил два направления — развитие прибрежных территорий и обновление исторического центра.

— Планируется реконструкция 11 улиц в центре Владивостока и формирование 16 общественных пространств, — сообщил Константин Шестаков.

К примеру, проектом предусмотрено благоустройство улицы Мордовцева: здесь обустроят обширную прогулочную зону и парковочные места. У предпринимателей появится возможность реализовать коммерческую инициативу в районе прогулочной инфраструктуры: помещения в зданиях, расположенных на этой улице, вовлекут в хозяйственный оборот.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке определены участки для формирования транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры. В мастер-плане предусмотрено благоустройство таких территорий города, как пляжи, сопки, скверы. Готовится проект ландшафтного парка им. Муравьева-Амурского.

Также, один из разделов документа посвящен развитию скоростного общественного транспорта — легкое метро.

Ожидается, что мастер-план Владивостока будет готов в марте 2023 года, сообщили в администрации краевого центра.

#Общество#Благоустройство#Владивосток
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