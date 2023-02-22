zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:05

Published Сегодня, 01:05

Modified Сегодня, 01:07

Updated Сегодня, 01:07

Мэр Владивостока Константин Шестаков: «создаем условия для комфорта горожан»

22 февраля 2023, 01:05
Фото: vlc.ru
Благоустройство 16 общественных пространств и 11 улиц в историческом центре включено в мастер-план Владивостока. Такое заявление сделал градоначальник во время деловой сессии «Для жителей и для гостей: создаем комфортную городскую среду», которая на форуме «Дальний Восток — зима открытий»

«Основной акцент в мастер-плане Владивостока сделан на создании условий для комфортного проживания горожан, в первую очередь, и гостей дальневосточной столицы из других регионов и стран. Сейчас можно выделить два направления в этой работе — это развитие прибрежных территорий и обновление исторического центра, которое включает в себя реконструкцию 11 улиц в центре города и создание16 общественных пространств», — отметил Константин Шестаков.

Реализация первого проекта — благоустройство улицы Мордовцева, оно предусматривает создание широкой прогулочной зоны и парковочного пространства. Кроме того, будет проведена работа по вовлечению в хозяйственный оборот помещений в зданиях, расположенных на этой улице. В итоге вместе с созданием прогулочной инфраструктуры появится возможность для реализации ряда коммерческих инициатив.

Отметим, что ранее глава Владивостока представил план развития дальневосточной столицы Заместителю Председателя Правительства РФ — полномочному представителю Президента РФ Юрию Трутневу.

«Уже определены территории комплексного развития, участки для формирования транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры. Мастер-план также включил программу благоустройства общественных пространств: пляжи, сопки, зеленые зоны. Готовится проект ландшафтного парка им. Муравьева-Амурского. Запланировано создание пешеходных связей, организация дорожного движения с учётом выделенных полос и парковочных пространств», — подчеркнул Константин Шестаков.

Один из разделов мастер-плана также посвящен развитию скоростного общественного транспорта. Планируется, что это будет так называемое легкое метро с современными пересадочными узлами.

Основная работа над созданием мастер-плана завершится уже в марте этого года.

Фото: vlc.ru
#Владивосток#Мэр города#Общество#Приморский край
Подпишитесь
Зря ты котика обидела: детали инцидента с диким котом в Приморье выясняет полиция
3 февраля 08:32
Временный, но есть: мост через реку Партизанскую открыли в Приморье
4 февраля 05:35
Убитый в Приморье «леопард» на деле оказался диким котом
2 февраля 09:57
Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии
4 ноября 2022, 23:42
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 2022, 07:58
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября 2022, 05:20