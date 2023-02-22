Мэр Владивостока Константин Шестаков: «создаем условия для комфорта горожан»

«Основной акцент в мастер-плане Владивостока сделан на создании условий для комфортного проживания горожан, в первую очередь, и гостей дальневосточной столицы из других регионов и стран. Сейчас можно выделить два направления в этой работе — это развитие прибрежных территорий и обновление исторического центра, которое включает в себя реконструкцию 11 улиц в центре города и создание16 общественных пространств», — отметил Константин Шестаков.



Реализация первого проекта — благоустройство улицы Мордовцева, оно предусматривает создание широкой прогулочной зоны и парковочного пространства. Кроме того, будет проведена работа по вовлечению в хозяйственный оборот помещений в зданиях, расположенных на этой улице. В итоге вместе с созданием прогулочной инфраструктуры появится возможность для реализации ряда коммерческих инициатив.



Отметим, что ранее глава Владивостока представил план развития дальневосточной столицы Заместителю Председателя Правительства РФ — полномочному представителю Президента РФ Юрию Трутневу.



«Уже определены территории комплексного развития, участки для формирования транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры. Мастер-план также включил программу благоустройства общественных пространств: пляжи, сопки, зеленые зоны. Готовится проект ландшафтного парка им. Муравьева-Амурского. Запланировано создание пешеходных связей, организация дорожного движения с учётом выделенных полос и парковочных пространств», — подчеркнул Константин Шестаков.



Один из разделов мастер-плана также посвящен развитию скоростного общественного транспорта. Планируется, что это будет так называемое легкое метро с современными пересадочными узлами.



Основная работа над созданием мастер-плана завершится уже в марте этого года.