ООО «Морской Порт Аврора» выступил социальным партнёром в конкурсе чтецов

Такое масштабное событие мы не могли пропустить. Более того, нам выпала честь, быть среди жюри и оценивать мастерство и талант конкурсантов. Проявить себя в конкурсе изъявили желание 200 человек. Кроме фокинских, здесь были чтецы из Дуная и Путятина, из поселков Ливадия, Смоляниново, Врангель, Новонежино, Владимиро-Александровского и из села Черниговка. Также прибыли дарования из таких городов, как Уссурийск, Находка.