ООО «Морской Порт Аврора» выступил социальным партнёром в конкурсе чтецов

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Мероприятие, направленное на содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала, повышение интереса к классической и современной литературе, прошло в Центре культуры и искусства «Спутник».
Такое масштабное событие мы не могли пропустить. Более того, нам выпала честь, быть среди жюри и оценивать мастерство и талант конкурсантов. Проявить себя в конкурсе изъявили желание 200 человек. Кроме фокинских, здесь были чтецы из Дуная и Путятина, из поселков Ливадия, Смоляниново, Врангель, Новонежино, Владимиро-Александровского и из села Черниговка. Также прибыли дарования из таких городов, как Уссурийск, Находка.
В течение двух дней шло конкурсное прослушивание. В конкурсе принимали участие чтецы в различных возрастных категориях: дети до 7 лет, от 7-9лет, 10-14 лет, 15-20лет, 21 год и старше. Самому юному дарованию всего 4 года, а самому старшему — 78 лет.
Итогом конкурса стало награждение дипломатов, лауреатов I, II и III степеней, а также гран-при и кубок главы. ООО «Морской Порт Аврора» утвердило несколько отдельных номинаций и приготовило специальные призы.
В номинациях «Самое искреннее» и «Самое эмоциональное» выступление специальный приз от компании получили юные жительницы Дуная — Полина Черниева и Даша Мельниченко. Номинация «Юность. Молодость. Талант» и подарок достался 4-летней Алёне Свельевой.
А Матвиенко Нина Фёдоровна, как самый мудрый и опытный конкурсант, удостоилась награды не только лауреата, но и специального приза от Морского Порта Авроры. В номинации «Учитель, педагог, наставник» мы отметили трех гостей нашего округа. Они подготовили на конкурс самое большое количество участников. Не остались без внимания воспитанники социально-реабилитационного центра, Лукьянкина Екатерина, Полусмак Николай, Калдырмина Алена и Мыльникова Екатерина. Дети получили подарки в номинации «За волю к победе».
Несомненно, все конкурсанты талантливы и каждый достоен внимания. Но жюри предстояло выбрать среди 200 участников обладателей Гран-при и Кубка главы ГО ЗАТО Фокино. Первую награду получила Мария Зварыч за произведение собственного сочинения, а кубок главы — Иштыков Тимофей.
Добавим, что данный конкурс проводится не первый год, при поддержке Администрации ГО ЗАТО Фокино и Управления культуры. А в этом году ООО «Морской Порт Аврора» выступило спонсором этого масштабного мероприятия.
Поздравляем всех участников конкурса с достойными наградам!