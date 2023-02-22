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ООО «Морской Порт Аврора» выступил социальным партнёром в конкурсе чтецов

22 февраля 2023, 00:26
Фото: ООО «Морской Порт Аврора»
Выходные дни ознаменовались значимым событием в культурной жизни Фокино. 18 февраля со всех уголков Приморья в наш округ прибыли участники открытого городского конкурса чтецов.

Мероприятие, направленное на содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала, повышение интереса к классической и современной литературе, прошло в Центре культуры и искусства «Спутник».

Такое масштабное событие мы не могли пропустить. Более того, нам выпала честь, быть среди жюри и оценивать мастерство и талант конкурсантов. Проявить себя в конкурсе изъявили желание 200 человек. Кроме фокинских, здесь были чтецы из Дуная и Путятина, из поселков Ливадия, Смоляниново, Врангель, Новонежино, Владимиро-Александровского и из села Черниговка. Также прибыли дарования из таких городов, как Уссурийск, Находка.

В течение двух дней шло конкурсное прослушивание. В конкурсе принимали участие чтецы в различных возрастных категориях: дети до 7 лет, от 7-9лет, 10-14 лет, 15-20лет, 21 год и старше. Самому юному дарованию всего 4 года, а самому старшему — 78 лет.

Итогом конкурса стало награждение дипломатов, лауреатов I, II и III степеней, а также гран-при и кубок главы. ООО «Морской Порт Аврора» утвердило несколько отдельных номинаций и приготовило специальные призы.

В номинациях «Самое искреннее» и «Самое эмоциональное» выступление специальный приз от компании получили юные жительницы Дуная — Полина Черниева и Даша Мельниченко. Номинация «Юность. Молодость. Талант» и подарок достался 4-летней Алёне Свельевой.

А Матвиенко Нина Фёдоровна, как самый мудрый и опытный конкурсант, удостоилась награды не только лауреата, но и специального приза от Морского Порта Авроры. В номинации «Учитель, педагог, наставник» мы отметили трех гостей нашего округа. Они подготовили на конкурс самое большое количество участников. Не остались без внимания воспитанники социально-реабилитационного центра, Лукьянкина Екатерина, Полусмак Николай, Калдырмина Алена и Мыльникова Екатерина. Дети получили подарки в номинации «За волю к победе».

Несомненно, все конкурсанты талантливы и каждый достоен внимания. Но жюри предстояло выбрать среди 200 участников обладателей Гран-при и Кубка главы ГО ЗАТО Фокино. Первую награду получила Мария Зварыч за произведение собственного сочинения, а кубок главы — Иштыков Тимофей.

Добавим, что данный конкурс проводится не первый год, при поддержке Администрации ГО ЗАТО Фокино и Управления культуры. А в этом году ООО «Морской Порт Аврора» выступило спонсором этого масштабного мероприятия.

Поздравляем всех участников конкурса с достойными наградам!

#Люди#Образование#ООО "Морской Порт Аврора"#Приморский край
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