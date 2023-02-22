Шумно и огненно: ТОП-10 происшествий с фурами за три года в Приморском крае

Финальный, десятый случай в нашей подборке поражает, как и предыдущий. Это фото было сделано в Уссурийске, в июне 2021 года. Здесь, к счастью, не произошла авария, и машина не перевернулась на бок. Просто каким-то образом большегруз встал на задние колёса, тем самым спародировав трансформеров. Почему это тогда произошло — неизвестно, но надеемся, что автомобиль не перевернулся назад, и его удалось вернуть в прежнее положение.