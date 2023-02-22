Шумно и огненно: ТОП-10 происшествий с фурами за три года в Приморском крае

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Первый случай из нашей подборки, один из самых пугающих и необычных, произошёл 26 февраля 2022 года во Владивостоке. Во время движения в кабине водителя загорелась электропроводка — начался пожар. Испугавшийся мужчина выпрыгнул из машины, но на этом всё не закончилось. Большегруз самостоятельно попятился назад, снёс леера, выехал на встречную и врезался в два припаркованных автомобиля. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
Следующая авария случилась в 2021 году на подъёме со Светланскую на Пушкинскую во Владивостоке. В ничем не примечательный день ноября как минимум шесть автомобилей пострадали от неосилевшего высоту большегруза. Тягач с прицепом «выбил страйк» — сам перевернулся и другие машины задел. О пострадавших тогда не сообщалось.
Не менее серьёзное «месиво» случилось в октябре 2020 года на трассе Седанка — Патрокл. Переворот на видео не попал, зато последствия могли наблюдать все: из упавшего набок кузова большегруза высыпалось несколько тонн угля. От этого неудачного «манёвра» помялось несколько легковых машин. Дорога в районе аварии была мокрой, также «сильно воняло солярой».
Любое небольшое происшествие на объездной дороге выливается в длинные пробки, но эта авария стала причиной «чёрного» движения в обе стороны.
Как произошёл этот переворот близ посёлка Трудовое весной 2022 года, вообще сложно объяснить. Но просто грузовик, нагруженный стройматериалами, вдруг поехал змейкой назад, после чего накренился в сторону, врезался в леера и сделал кувырок. Вдобавок к этому из кузова вылетело и рассыпалось по всей дороге множество бетонных блоков. Проезжавшие машины тут же остановились помочь водителю, но о его состоянии тогда не сообщалось.
Говоря о рассыпавшихся стройматериалах, вспомним и большую топливную лужу в самом центре Владивостока в мае 2021 года. Тогда поворачивавшую в сторону Корабельной набережной фуру протаранил микроавтобус. Удар пришёлся на бензопак, из него вылилось всё горючее. Эта авария стала не только причиной большой пробки, но и сильного беспокойства — ведь масло и топливо могли случайно воспламениться.
Лужа на Светланской из предыдущей истории, к счастью, так и не загорелась, зато совсем недавно, 6 февраля 2023 года, прямо на ходу полыхнула кабина большого лесовоза на Дальнегорском перевале. Несмотря на языки пламени, исходившие из днища, водитель решил медленно, на свой страх и риск продолжить движение. И к счастью, у него это получилось. Доехав до перевала, мужчина починил турбину, после чего вернулся в Дальнегорск.
Другая история с лесовозом на перевале также закончилась удачно. В декабре 2020 года большегруз, направлявшийся в Лазо, вылетел с дороги и упал с 50-метрового обрыва. Специалисты приложили много усилий, чтобы вытащить водителя из кабины, и всё оказалось не зря: мужчина выжил, хоть и получил серьёзные травмы. Врачи посчитали это чудом, потому что в таком серьёзном ДТП спастись практически невозможно.
Многие помнят это видео с декабря 2022 года. Его героям повезло не меньше, чем мужчине из лесовоза. Тягач ехал по Низководному мосту во Владивостоке, когда его контейнер вдруг свалился на соседнюю полосу. К счастью, она оказалась свободной, поэтому никто не пострадал, а в частности следующий по курсу другой большегруз, который двигался именно по этой стороне. Но он успел вовремя остановиться.
Водитель этого большегруза также смог увернуться от опасности. В декабре 2022 года, двигаясь со склона в Славянке, он попал на лёд, и машину занесло. Вначале самосвал чуть не врезался в мусорные баки, затем чуть не упал на бок. Но мастерство водителя помогло ему спасти себя и машину. В сети смельчака прозвали настоящим «виртуозом».
Финальный, десятый случай в нашей подборке поражает, как и предыдущий. Это фото было сделано в Уссурийске, в июне 2021 года. Здесь, к счастью, не произошла авария, и машина не перевернулась на бок. Просто каким-то образом большегруз встал на задние колёса, тем самым спародировав трансформеров. Почему это тогда произошло — неизвестно, но надеемся, что автомобиль не перевернулся назад, и его удалось вернуть в прежнее положение.