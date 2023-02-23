Поздравление главы Владивостока Константина Шестакова с Днём защитника Отечества

Posted Вчера, 23:54
Published Вчера, 23:54
Modified Вчера, 23:54
Updated Вчера, 23:54
День защитника Отечества в этом году мы встречаем с особым чувством, думая о наших ребятах, что находятся сейчас на передовой. Им, участникам специальной военной операции, мы шлем самый горячий привет и слова поддержки. Гордимся, когда узнаем о победах своих земляков и об их успешно выполненных задачах. Всем вам – морским пехотинцам, десантникам, летчикам, разведчикам, росгвардейцам и всем, кто сегодня борется за мир и за будущее нашей страны, – мы выражаем слова огромной благодарности. Дорогие бойцы!
Примите самые сердечные и искренние поздравления с праздником. Желаем вам крепкого здоровья, достижения всех целей, исполнения боевых задач и силы духа. А самой главной наградой для вас пусть будет возвращение домой. Слова поздравлений сегодня мы адресуем и ветеранам. Помним о каждом из вас и ценим всё, что вы сделали для страны и ее свободы! Будьте здоровы и счастливы, пусть каждый ваш день будет светлым и радостным.
С праздником!
Глава города Владивостока Константин Шестаков