Поздравление главы Владивостока Константина Шестакова с Днём защитника Отечества

День защитника Отечества в этом году мы встречаем с особым чувством, думая о наших ребятах, что находятся сейчас на передовой. Им, участникам специальной военной операции, мы шлем самый горячий привет и слова поддержки. Гордимся, когда узнаем о победах своих земляков и об их успешно выполненных задачах. Всем вам – морским пехотинцам, десантникам, летчикам, разведчикам, росгвардейцам и всем, кто сегодня борется за мир и за будущее нашей страны, – мы выражаем слова огромной благодарности. Дорогие бойцы!