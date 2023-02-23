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Posted Вчера, 23:54

Published Вчера, 23:54

Modified Вчера, 23:54

Updated Вчера, 23:54

Поздравление главы Владивостока Константина Шестакова с Днём защитника Отечества

22 февраля 2023, 23:54
Фото: Администрация города Владивостока
Сегодня, 23 февраля, мы чествуем воистину храбрых и преданных своей Родине сыновей. Тех, кто с честью несет службу на самых дальних рубежах, кто охраняет родные земли, чья жизнь и работа посвящены процветанию России.

День защитника Отечества в этом году мы встречаем с особым чувством, думая о наших ребятах, что находятся сейчас на передовой. Им, участникам специальной военной операции, мы шлем самый горячий привет и слова поддержки. Гордимся, когда узнаем о победах своих земляков и об их успешно выполненных задачах. Всем вам – морским пехотинцам, десантникам, летчикам, разведчикам, росгвардейцам и всем, кто сегодня борется за мир и за будущее нашей страны, – мы выражаем слова огромной благодарности. Дорогие бойцы!

Примите самые сердечные и искренние поздравления с праздником. Желаем вам крепкого здоровья, достижения всех целей, исполнения боевых задач и силы духа. А самой главной наградой для вас пусть будет возвращение домой. Слова поздравлений сегодня мы адресуем и ветеранам. Помним о каждом из вас и ценим всё, что вы сделали для страны и ее свободы! Будьте здоровы и счастливы, пусть каждый ваш день будет светлым и радостным.

С праздником!

Глава города Владивостока Константин Шестаков

#Праздник#Общество#МЭР#Приморский край#Владивосток
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