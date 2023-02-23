Поздравление Губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днём защитника Отечества

В этот день мы чествуем ветеранов войн, участников локальных боевых действий и миротворческих операций и благодарим всех, кто в наши дни защищает национальные интересы страны. Приморцы продолжают славные традиции своих предшественников и с честью несут службу на ближних и дальних рубежах нашей Родины. Сейчас многие наши земляки встали на борьбу против нацизма, на защиту памяти наших дедов и прадедов и будущего России. В ходе специальной военной операции они проявляют стойкость, взаимовыручку и верность воинскому долгу.