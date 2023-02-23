Поздравление Губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днём защитника Отечества

Posted Вчера, 22:57
Published Вчера, 22:57
Modified Вчера, 22:57
Updated Вчера, 22:57
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! В этом году 23 февраля исполняется 105 лет со дня создания Красной Армии, чьи первые соединения включали кадровых солдат и призывников, добровольных ополченцев и партизан. Подвиги российских воинов, которые отстаивали независимость нашего государства и кому мы обязаны мирным небом над головой, навсегда останутся для нас примером отваги, патриотизма и любви к своей земле.
В этот день мы чествуем ветеранов войн, участников локальных боевых действий и миротворческих операций и благодарим всех, кто в наши дни защищает национальные интересы страны. Приморцы продолжают славные традиции своих предшественников и с честью несут службу на ближних и дальних рубежах нашей Родины. Сейчас многие наши земляки встали на борьбу против нацизма, на защиту памяти наших дедов и прадедов и будущего России. В ходе специальной военной операции они проявляют стойкость, взаимовыручку и верность воинскому долгу.
Наш край всегда был и остается активным участником обеспечения высокого уровня боевой готовности Вооруженных сил и Военно-морского флота России. Сегодня в Приморье многое делается для укрепления престижа военной службы, патриотического воспитания подрастающего поколения, развития оборонной промышленности.
День защитника Отечества – это праздник всех патриотов нашей страны. Его отмечают не только те, кто связал свою жизнь с военной службой, но и каждый человек, кому небезразлична судьба нашей страны, и кто по первому зову готов защищать Родину. Поэтому я от всей души поздравляю всех приморцев и желаю крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
Тем, кто сейчас на боевом дежурстве, желаю успехов в службе, а вашим семьям – терпения и сил. Уверен, что вы продолжите честно исполнять свой профессиональный долг, оставаться надежными защитниками России!
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко