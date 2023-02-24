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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Юрий Трутнев поздравил бойцов СВО с передовой

24 февраля 2023, 07:38
Фото: polpred_dfo
Полпред ДФО Юрий Трутнев поздравил бойцов СВО с Днём защитника Отечества. Соответствующий ролик был записан в зоне проведения СВО.

По словам полпреда, 23 февраля в России отмечают традиционный мужской праздник. Но в настоящее время — это в первую очередь праздник тех, кто защищает независимость своей Родины и помогает населению новоприсоединённых республик.

Юрий Трутнев рассказал, что, по поручению президента о восстановлении 8 территорий, бывает здесь достаточно часто. Он рассказал, что за прошлый год, согласно графику, уже восстановили более 200 объектов. В этом году работы также будут идти по плану.

Видео: polpred_dfo

Также полпред и командующий группировкой «Восток» Рустам Мурадов встретились с морскими пехотинцами Тихоокеанского флота на передовой на Углегорском направлении и вручили государственные награды военнослужащим.

#СВО#Спецоперация#Новости#Дальний Восток#Видео
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