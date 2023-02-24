Юрий Трутнев поздравил бойцов СВО с передовой

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
По словам полпреда, 23 февраля в России отмечают традиционный мужской праздник. Но в настоящее время — это в первую очередь праздник тех, кто защищает независимость своей Родины и помогает населению новоприсоединённых республик.
Юрий Трутнев рассказал, что, по поручению президента о восстановлении 8 территорий, бывает здесь достаточно часто. Он рассказал, что за прошлый год, согласно графику, уже восстановили более 200 объектов. В этом году работы также будут идти по плану.
Также полпред и командующий группировкой «Восток» Рустам Мурадов встретились с морскими пехотинцами Тихоокеанского флота на передовой на Углегорском направлении и вручили государственные награды военнослужащим.