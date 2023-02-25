На судне в Корсакове произошло ЧП

Экипаж в количестве 17 человек был эвакуирован. До ближайших жилых домов расстояние от места утечки метана составляет около километра. Спасателям повезло с ветром - он унес газ от берега в залив Анива. На месте происшествия было выставлено оцепление силами МВД, в скором времени специалисты устранили причину происшествия.