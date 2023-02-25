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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

На судне в Корсакове произошло ЧП

25 февраля 2023, 11:52
В сахалинском порту Корсаков утром 25 февраля на судне экипаж зафиксировал утечку опасного газа. Экипаж эвакуировался, на место вызвали спасателей.

Специалисты МЧС пояснили, что утечка метана шла из подрывного клапана специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн. Ёмкость находится на верхней палубе судна и окружена пустыми контейнерами.

Экипаж в количестве 17 человек был эвакуирован. До ближайших жилых домов расстояние от места утечки метана составляет около километра. Спасателям повезло с ветром - он унес газ от берега в залив Анива. На месте происшествия было выставлено оцепление силами МВД, в скором времени специалисты устранили причину происшествия.

#Происшествие#Новости#Приморский край
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