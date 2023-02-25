На судне в Корсакове произошло ЧП

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Специалисты МЧС пояснили, что утечка метана шла из подрывного клапана специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн. Ёмкость находится на верхней палубе судна и окружена пустыми контейнерами.
Экипаж в количестве 17 человек был эвакуирован. До ближайших жилых домов расстояние от места утечки метана составляет около километра. Спасателям повезло с ветром - он унес газ от берега в залив Анива. На месте происшествия было выставлено оцепление силами МВД, в скором времени специалисты устранили причину происшествия.