Мошенники продолжают «разводить» приморцев креативными приемами

Сотрудники полиции рассказали, что с жалобой к ним пришла 31-летняя жительница одного из приморских городов. Злоумышленники провели масштабную подготовительную работу – кроме убеждения с применением методов социальной инженерии, девушке предоставили поддельные документы, которые «свидетельствовали» об оформлении кредита на имя потерпевшей. После этого она перевела накопленные средства аферистам и деньги «ушли».