Мошенники продолжают «разводить» приморцев креативными приемами

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Сотрудники полиции рассказали, что с жалобой к ним пришла 31-летняя жительница одного из приморских городов. Злоумышленники провели масштабную подготовительную работу – кроме убеждения с применением методов социальной инженерии, девушке предоставили поддельные документы, которые «свидетельствовали» об оформлении кредита на имя потерпевшей. После этого она перевела накопленные средства аферистам и деньги «ушли».
Началось всё со «стандартного» звонка – собеседник заявил жительнице Приморья, что является сотрудником банка, и выдал информацию, что на женщину хотят оформить кредит. Далее жертве поступил ещё один звонок – собеседница представилась следователем полиции города.
«Следователь» задала ряд вопросов, после чего в мессенджер жертвы пришли фотографии «липовых» документов. Собеседница заявила, что необходимо сохранить деньги и перевести их на «безопасный счёт».
Жительница Артёма выполнила указания мошенников, и самостоятельно перевела свои деньги в размере 600 тысяч рублей на указанный счёт. Когда жертва обмана поняла, что её обвели вокруг пальца, она обратилась в правоохранительные органы.