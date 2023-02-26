zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Мошенники продолжают «разводить» приморцев креативными приемами

26 февраля 2023, 13:08
Мошенники продолжают «креативно разводить» жителей Приморья на круглые суммы. На этот раз жительницу Приморья телефонные аферисты «раскрутили» на полмиллиона рублей.

Сотрудники полиции рассказали, что с жалобой к ним пришла 31-летняя жительница одного из приморских городов. Злоумышленники провели масштабную подготовительную работу – кроме убеждения с применением методов социальной инженерии, девушке предоставили поддельные документы, которые «свидетельствовали» об оформлении кредита на имя потерпевшей. После этого она перевела накопленные средства аферистам и деньги «ушли».

Началось всё со «стандартного» звонка – собеседник заявил жительнице Приморья, что является сотрудником банка, и выдал информацию, что на женщину хотят оформить кредит. Далее жертве поступил ещё один звонок – собеседница представилась следователем полиции города.

«Следователь» задала ряд вопросов, после чего в мессенджер жертвы пришли фотографии «липовых» документов. Собеседница заявила, что необходимо сохранить деньги и перевести их на «безопасный счёт».

Жительница Артёма выполнила указания мошенников, и самостоятельно перевела свои деньги в размере 600 тысяч рублей на указанный счёт. Когда жертва обмана поняла, что её обвели вокруг пальца, она обратилась в правоохранительные органы.

#Происшествие#Новости#Приморский край#Мошенники
Подпишитесь
Зря ты котика обидела: детали инцидента с диким котом в Приморье выясняет полиция
3 февраля 08:32
Временный, но есть: мост через реку Партизанскую открыли в Приморье
4 февраля 05:35
Убитый в Приморье «леопард» на деле оказался диким котом
2 февраля 09:57
Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии
4 ноября 2022, 23:42
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 2022, 07:58
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября 2022, 05:20