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Posted 26 февраля 23:29

Published 26 февраля 23:29

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

До 12°C: потепление продолжает надвигаться на Приморье

26 февраля 2023, 23:29
Согласно данным Примгидромета, 28 февраля выдастся теплым, но не особо солнечным. Средняя температура воздуха составит 0…+12°C.

В Приморье властвует поле повышенного атмосферного давления. Осадков не будет. . Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах до сильного.

Во Владивостоке переменная облачность, утром ожидается туман. Ветер юго-восточный умеренный, в конце дня до сильного. Примечательно, что даже ночью температура воздуха станет плюсовой, а днем она достигнет +6…+8°C.

В Уссурийске похожая картина. Температура воздуха составит+9…+11°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Так же ожидается туман. Температура воздуха составит +7…+9°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде на неделю. Синоптики обещают похолодание.

#Прогнозы#Погода#Прогноз погоды#Новости#Приморский край#Владивосток#Уссурийск#Находка
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