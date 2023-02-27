До 12°C: потепление продолжает надвигаться на Приморье

Posted 26 февраля 23:29
Published 26 февраля 23:29
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В Приморье властвует поле повышенного атмосферного давления. Осадков не будет. . Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах до сильного.
Во Владивостоке переменная облачность, утром ожидается туман. Ветер юго-восточный умеренный, в конце дня до сильного. Примечательно, что даже ночью температура воздуха станет плюсовой, а днем она достигнет +6…+8°C.
В Уссурийске похожая картина. Температура воздуха составит+9…+11°C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Так же ожидается туман. Температура воздуха составит +7…+9°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде на неделю. Синоптики обещают похолодание.