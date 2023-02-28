Бывший топ-менеджер РЖД построит «Артём» в Приморье

В 2019 году стал владельцем ООО «Фининвест». Эта компания занимается строительством транспортно-логистических центров. Еще один актив Кахидзе — 50% контейнерного оператора «Логопер» (в прошлом году перевез более 80 тыс. TEU). Еще 50% — у одного из крупнейших в мире морских контейнерных перевозчиков, французской компании CMA CGM. Последняя в партнерстве с «Логопером» претендовала на покупку «Трансконтейнера» в 2017 году.