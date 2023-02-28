Бывший топ-менеджер РЖД построит «Артём» в Приморье

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Губернатор Приморского края Олега Кожемяко проект оценил положительно, и эксперты на первом заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику края признали его приоритетным и важным для региональной экономики. При этом проект реализуют в очень коротких временных рамках — «сухой порт» планируется запустить на Восточном экономическом форуме в сентябре 2024 года.
— Транспортно-логистический центр в Артёме станет крупнейшим «сухим портом» в России, предоставляющим грузовладельцам логистический сервис, соответствующий мировым стандартам. Он обеспечит обслуживание нарастающих экспортных, импортных и транзитных контейнерных грузопотоков через порты и погранпереходы Дальнего Востока», — сказал краевым журналистам генеральный директор ООО «ФинИнвест» Александр Кахидзе.
Цифры, которые бывший начальник управления по таможенно-брокерской деятельности РЖД Кахидзе озвучил на Совете, достаточно красочно демонстрируют экономическую выгоду, которую регион получит от этого проекта — инвестиции — 15 миллиардов рублей, кадровая составляющая — более 500 сотрудников, заявленная мощность — 600 тысяч контейнеров в год. Терминал расположится неподалеку от железнодорожной станции Артём-2, на самой окраине города.
Проект, который реализует в Приморском крае Кахидзе, не единственный логистический хаб, который намерен открыть инвестор. Аналогичный железнодорожный транспортно-логистический центр он хочет расширить дополнительными складами площадью 100 тысяч метров. Комплекс работает с 2014 года на станции «Ховрино» железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
Кахидзе и его компания «ФинИнвест» намерены запустить целую сеть транспортно-логистических центров по всей России. В 2023 году он планирует запустить «Артём» в Приморье и «Сибирский» в Новосибирской области. В 2024 инвестор запустит «Хабаровский», в 2025 году — «Пермский», «Омский» и «Красноярский». В 2027-м суммарная проектная мощность девяти мультимодальных центров «Фининвеста» должна составить 5,05 миллионов TEU. Ориентировочная стоимость всех проектов — 100 миллиардов рублей.
Реализацией проекта ТЛЦ «Артём» занимается компания «ФинИнвест». По данным открытых источников, 13 февраля 2023 года «ФинИнвест» переехал из Москвы в Артем, сменив юридический адрес.
Журналисты РБК сообщают, что Кахидзе с 2004 по 2006 год был начальником управления по таможенно-брокерской деятельности РЖД, с 2006 по 2007 год — советником вице-президента РЖД по коммерческим вопросам и логистике. В 2011-м назначен замгендиректора АНО «Дирекция Московского транспортного узла», в 2015-м — возглавил эту организацию.
В 2019 году стал владельцем ООО «Фининвест». Эта компания занимается строительством транспортно-логистических центров. Еще один актив Кахидзе — 50% контейнерного оператора «Логопер» (в прошлом году перевез более 80 тыс. TEU). Еще 50% — у одного из крупнейших в мире морских контейнерных перевозчиков, французской компании CMA CGM. Последняя в партнерстве с «Логопером» претендовала на покупку «Трансконтейнера» в 2017 году.