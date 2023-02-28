В Приморье в рамках весеннего призыва 2022 года было набрано на воинскую службу порядка 1500 человек, а в самом Владивостоке более 500 новобранцев. Осенью в ряды армии РФ в Приморье призвали более 1300 молодых людей. Скорее всего, такое же число новобранцев будет запланировано и на грядущий весенний призыв 2023 года. Всего же за последний осенний призыв в ряды армии РФ было набрано по всей России 120 тысяч новобранцев.