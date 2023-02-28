Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Обычно призывная кампания срочников в армию длится три с половиной месяца. Начинают призывать молодых людей первого апреля, а завершается весенняя призывная кампания в середине июля.
В прошлом году весенний призыв во Владивостоке завершился пятнадцатого июля, но первые команды новобранцев отправились к месту службы уже в конце мая.
Каждый год количество призываемых в армию срочников определяется президентским указом. Соответствующий документ появится в конце марта 2023 года.
В Приморье в рамках весеннего призыва 2022 года было набрано на воинскую службу порядка 1500 человек, а в самом Владивостоке более 500 новобранцев. Осенью в ряды армии РФ в Приморье призвали более 1300 молодых людей. Скорее всего, такое же число новобранцев будет запланировано и на грядущий весенний призыв 2023 года. Всего же за последний осенний призыв в ряды армии РФ было набрано по всей России 120 тысяч новобранцев.
Согласно закону «О воинской обязанности», в армию на срочную службу могут набирать мужчин от восемнадцати лет. При этом срок окончания призывного возраста в армию — двадцать семь лет.
То есть в период весеннего призыва молодому человеку, которому исполнилось 18 лет, следует по повестке явиться в военкомат во Владивостоке на улице Давыдова, д. 11. Здесь он должен будет пройти медкомиссию, после чего будет решаться вопрос о его мобилизации на срочную службу в армию.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу дал поручение увеличить рамки призывного возраста: с двадцати одного года до тридцати лет. Но такие изменения будут происходить постепенно и вряд ли затронут нынешний весенний призыв.
Пока никаких изменений в закон внесено не было, но окончательные детали весеннего призыва-2023 станут известны после подписания президентом Владимиром Путиным указа в конце марта текущего года.
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:
«Весенний призыв в 2023 году, скорее всего, будет проводиться по старым правилам, без увеличения возраста призывников. Законодательный пакет о повышении призывного возраста в армию только формируется. Должны быть изданы соответствующие законы и приказы министра обороны, директивы Генштаба, разъясняющие порядок призыва и длительность переходного периода».
В конце прошлого года в Госдуме заговорили об увеличении срока службы в армии для новобранцев. По мнению ряда депутатов, одного года недостаточно, чтобы качественно подготовить молодого человека к исполнению воинской службы. Самый оптимальный вариант подготовки бойца — два года, как это было ранее в Советском Союзе, а затем в России до 2008 года.
Пока инициатива депутатов не была поддержана, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение вопроса зависит от позиции Минобороны. Глава ведомства Сергей Шойгу пока не комментировал данное предложение. Но не исключено, что в 2023 году в законопроект, предусматривающий повышение призывного возраста, могут быть внесены нормы по увеличению срока службы.
На данный момент срочники из Владивостока призываются в ряды армии на один год.
Молодые люди могут получить отсрочку от весеннего призыва в армию по медицинским показаниям. Кроме того, во Владивостоке не будут весной набирать в армию студентов вузов, мужчин, ухаживающих за престарелыми или немощными родственниками, отцов двух и более детей несовершеннолетнего возраста и отцов-одиночек, IT-специалистов и молодых людей, воспитывающих ребенка-инвалида.
Полный перечень граждан, освобождаемых от срочной службы, можно найти на сайте Минобороны РФ.
В период прошлогоднего осеннего и весеннего призывов Минобороны подчеркивало, что молодые люди со срочной службы не будут привлекаться к спецоперации на Украине. Более того, призывников обещали не направлять на службу в воинские части на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Абсолютное большинство призывников из Владивостока традиционно направляется в воинские части соединения Восточного военного округа на Дальнем Востоке и на Тихоокеанский флот. Осенью 2022 года туда были направлены более 800 призывников из Приморья.
Адвокат Александр Передрук:
«Срочники могут быть направлены для выполнения боевых задач в зону вооруженных конфликтов, в том числе и специальной военной операции, только после прохождения военной службы не менее четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям. Частичная мобилизация на военнослужащих-срочников не распространяется — в силу прямого указания Минобороны срочник в случае объявления мобилизации продолжает нести службу, как и раньше».