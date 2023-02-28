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Posted Вчера, 23:34

Published Вчера, 23:34

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

В опасную ловушку угодила девочка на отвесной скале в Приморском крае

27 февраля 2023, 23:34
Ребёнок школьного возраста забрался на скалу в районе Горьковского водохранилища и не смог оттуда спуститься. Высота, куда забрался ребёнок, составила около 20 метров под углом приблизительно в 75 градусов.

Об инциденте спасатели узнали вечером 27 февраля от сторожа местного водохранилища. Двое детей прогуливались в этой местности и девочка решила забраться повыше. Однако спуститься самостоятельно ей уже не удалось.

До приезда специалистов на месте дежурил полицейский. Он самостоятельно взобрался на сопку и поддерживал школьницу беседой. Однако безопасно спустить её самостоятельно без оборудования он не мог.

Прибывшие сотрудники МЧС, используя альпинистское снаряжение, эвакуировали ребёнка и передали её сотрудникам полиции.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Приморью, обошлось без пострадавших и помощь медиков не потребовалась.

Гражданам напоминают: не пытайтесь взбираться по отвесным склонам сопок без специального снаряжения. Расскажите детям, что подобные игры опасны для жизни — они могут закончиться травмой или гибелью! 

#Происшествие#Спасатели#Дети#Новости#Приморский край#Владивосток
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