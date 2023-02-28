В опасную ловушку угодила девочка на отвесной скале в Приморском крае

Posted Вчера, 23:34
Published Вчера, 23:34
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Об инциденте спасатели узнали вечером 27 февраля от сторожа местного водохранилища. Двое детей прогуливались в этой местности и девочка решила забраться повыше. Однако спуститься самостоятельно ей уже не удалось.
До приезда специалистов на месте дежурил полицейский. Он самостоятельно взобрался на сопку и поддерживал школьницу беседой. Однако безопасно спустить её самостоятельно без оборудования он не мог.
Прибывшие сотрудники МЧС, используя альпинистское снаряжение, эвакуировали ребёнка и передали её сотрудникам полиции.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Приморью, обошлось без пострадавших и помощь медиков не потребовалась.
Гражданам напоминают: не пытайтесь взбираться по отвесным склонам сопок без специального снаряжения. Расскажите детям, что подобные игры опасны для жизни — они могут закончиться травмой или гибелью!