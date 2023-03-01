В Приморском крае сокращено время продажи алкоголя

Posted 1 марта 07:18
Published 1 марта 07:18
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Как сообщила пресс-служба правительства края, ранее алкоголь можно было продавать с 9 до 22 часов. С 1 марта — с 10до 22 часов.
Также вступившие в силу в первый день весны изменения в законе «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на территории Приморского края» зафиксировали и сделали обязательной ещё одну ограничительную меру.
Отныне в «детские» праздники, а именно — Международный день защиты детей (1 июня) и День знаний (1 сентября) продажа заветных бутылок «от зелёного змия» будет запрещена. То же самое касается дня, когда в школах края проводится церемония «последнего звонка». Нельзя продавать алкоголь отныне и в местах проведения массовых мероприятий.
Кроме того, более не должно в крае быть алкомаркетов в многоквартирных домах (при условии, что вход в магазин располагается с той же стороны, что и вход в подъезд).
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о новом постановлении, которое с 1 марта коснётся всех водителей.