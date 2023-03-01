zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта 07:18

Published 1 марта 07:18

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Приморском крае сокращено время продажи алкоголя

1 марта 2023, 07:18

В Приморском крае вступили в силу изменения, сокращающие время продажи алкоголя

Продажа алкоголя постепенно ограничивается в Приморском крае. С 1 марта в крае сокращено на час время его реализации.

Как сообщила пресс-служба правительства края, ранее алкоголь можно было продавать с 9 до 22 часов. С 1 марта — с 10до 22 часов.

Также вступившие в силу в первый день весны изменения в законе «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на территории Приморского края» зафиксировали и сделали обязательной ещё одну ограничительную меру.

Отныне в «детские» праздники, а именно — Международный день защиты детей (1 июня) и День знаний (1 сентября) продажа заветных бутылок «от зелёного змия» будет запрещена. То же самое касается дня, когда в школах края проводится церемония «последнего звонка». Нельзя продавать алкоголь отныне и в местах проведения массовых мероприятий.

Кроме того, более не должно в крае быть алкомаркетов в многоквартирных домах (при условии, что вход в магазин располагается с той же стороны, что и вход в подъезд).

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о новом постановлении, которое с 1 марта коснётся всех водителей.

#Розничная продажа алкоголя#Общество#Правительство Приморского края#Новости#Приморский край
Подпишитесь
Зря ты котика обидела: детали инцидента с диким котом в Приморье выясняет полиция
3 февраля 08:32
Временный, но есть: мост через реку Партизанскую открыли в Приморье
4 февраля 05:35
Убитый в Приморье «леопард» на деле оказался диким котом
2 февраля 09:57
Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии
4 ноября 2022, 23:42
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 2022, 07:58
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября 2022, 05:20