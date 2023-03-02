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Posted 1 марта 23:28

Published 1 марта 23:28

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Осадки и потепление: второй день весны выдастся неоднозначным в Приморье

1 марта 2023, 23:28
Согласно данным Примгидромета, 2 марта будет солнечным и снежным одновременно — осадки ожидаются ночью. Средняя температура воздуха по краю составит -6…+5°C.

В регионе властвует холодная высотная ложбина — именно она может повлиять на выпадение осадков в темное время суток. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Во Владивостоке переменная облачность, днем без осадков. День выдастся довольно ветренным, может быть прохладно, несмотря на плюсовую температуру воздуха. Она составит 0…+2°C.

В Уссурийске картина такая же — разница только в показателях столбика термометра. Здесь температура воздуха достигнет +2…+4°C.

В Находке снега не будет, к тому же, этот город станет самым теплым из всех уже перечисленных: +3…+5°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде на выходные. Во Владивостоке будет до +7 °C.

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