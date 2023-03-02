Осадки и потепление: второй день весны выдастся неоднозначным в Приморье

Posted 1 марта 23:28
Published 1 марта 23:28
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В регионе властвует холодная высотная ложбина — именно она может повлиять на выпадение осадков в темное время суток. Ветер северо-западный, западный умеренный.
Во Владивостоке переменная облачность, днем без осадков. День выдастся довольно ветренным, может быть прохладно, несмотря на плюсовую температуру воздуха. Она составит 0…+2°C.
В Уссурийске картина такая же — разница только в показателях столбика термометра. Здесь температура воздуха достигнет +2…+4°C.
В Находке снега не будет, к тому же, этот город станет самым теплым из всех уже перечисленных: +3…+5°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде на выходные. Во Владивостоке будет до +7 °C.