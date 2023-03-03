«Золотые руки»: за что убили известного приморского гинеколога

Другая ситуация произошла в Красноярске в 2018 году, когда пьяная пациентка с ножевым ранением не давала себя осмотреть прибывшей на место бригаде скорой помощи. Женщина с компанией нетрезвых людей, угрожала медикам, а женщину-фельдшера и вовсе пыталась избить, но тем не менее помощь со стороны врачей была оказана.