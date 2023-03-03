«Золотые руки»: за что убили известного приморского гинеколога

Posted 3 марта 10:20
Published 3 марта 10:20
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Ужасный инцидент
Жестокое убийство произошло в одном из многоквартирных домов на улице Ульяновской, в Артеме, 28 февраля. Как выяснилось в ходе выполнения следственных действий, озлобленный муж беременной пациентки не смог смирится с потерей несохраненного, как он считает по вине врача, ребенка. Для прояснения ситуации мужчина пришел домой к доктору и, не сдержав гнева, нанес колото-режущие раны сотруднику медицинского учреждения.
На момент смерти погибшему было 58 лет. Мужчина имел довольно хорошую репутацию и был известным врачом-гинекологом у местных жителей в Артеме. Доктор занимал должность заведующего отделением в местной больнице.
Официальным источником информации следственного комитета сообщается, что обвиняемый задержан, им оказался мужчина 35-лет. Вынесено обвинение в совершении убийства, а также незаконном лишении свободы ребенка.
За сутки до происшествия глава Артемовского ГО Вячеслав Квон, в своем телеграмм канале выступил с комментарием: «Мы сами, жители, ведем себя абсолютно некорректно, грубо по отношению к тем людям, от которых ожидаем помощь, поэтому давайте будем относиться терпимее к нашим врачам, учителям и другим профессиям, которые, несмотря на трудности, пытаются нам помочь».
Случаи нападения на врачей явление не редкое. Обиженные и озлобленные пациенты то и дело ругаются, лезут в драку или вовсе наносят травмы несопоставимые с жизнью медработника. Так, например, годами ранее в Омске женщина избила медика клавиатурой до сотрясения мозга. Причиной нападения стала — замена вида УЗИ в направлении пациентки.
Другая ситуация произошла в Красноярске в 2018 году, когда пьяная пациентка с ножевым ранением не давала себя осмотреть прибывшей на место бригаде скорой помощи. Женщина с компанией нетрезвых людей, угрожала медикам, а женщину-фельдшера и вовсе пыталась избить, но тем не менее помощь со стороны врачей была оказана.
Есть и более резонансные случаи. Пару лет назад во Владивостоке мужчина напал на медсестру в одной из поликлиник. Неизвестный нанес девушке удары спицей в область шеи, после чего врача госпитализировали.
В 2017 году из-за отказа принять вне очереди брат пациентки избил рентгенолога в Орехово-Зуево. Мужчина нанес врачу повреждения средней тяжести, после чего был приговорен к двум годам колонии и выплате штрафа в размере 90 000 тысяч рублей.
В этом же году зафиксировано нападение и на дежурного врача в Хабаровске. Пациент обратился к хирургу с отрой болью в животе, осматривая мужчину, хирург прокомментировал состояние тела, сказав, что имеется наличие большого количества шрамов и рубцов, после чего возмущенный мужчина кинул стулом во врача в кабинете, а дальнейшая драка продолжилась в коридоре.