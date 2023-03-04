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Posted Вчера, 03:05

Published Вчера, 03:05

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Минтруд озвучил, на сколько именно намерен повысить пенсии приморцам уже через месяц

4 марта 2023, 03:05
Министерство труда и социальной защиты РФ предложило повышение пенсий с 1 апреля нынешнего года. Это дополнительное повышение к июньской индексации социальных пенсий на 10% коснется и приморских пенсионеров.
Сюжет
Пенсии

Индексация за пошлый год проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3%, сообщает издание «Новые известия». За год социальные пенсии растут на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум.

Проект индексации социальных пенсий с января нынешнего года был размещен для общественного обсуждения. По словам замглавы Минтруда РФ Андрея Пудова, общий темп роста соцпенсий будет выше фактической инфляции за минувший год. Он составил, по информации Банка России, 11,9%.

На начало 2023 года на учете в Социальном фонде России (СФР) состояли 41,78 млн пенсионеров, что на 232 тыс. человек меньше, чем годом ранее. 

До этого «Восток-Медиа» сообщало, что в 2023 году работающие пенсионеры могут рассчитывать на более высокие выплаты.

#Люди#Экономика#Пенсии#Приморский край#Россия
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