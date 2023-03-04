Минтруд озвучил, на сколько именно намерен повысить пенсии приморцам уже через месяц

Индексация за пошлый год проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3%, сообщает издание «Новые известия». За год социальные пенсии растут на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум.