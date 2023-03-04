Во Владивостоке домашняя собака напала на прохожего во время пробежки

Мужчина вышел на утреннюю пробежку в лес и бежал от улицы Майора Филипова в направлении улицы Сопочной. Внезапно на него кинулась собака, похожая на Кавказскую овчарку и укусила его за ногу. Хозяин любовался псом издали, стоя около своей машины — синий Honda Fit, и не думал отзывать подопечного и извиниться перед пострадавшим.