Во Владивостоке домашняя собака напала на прохожего во время пробежки

Posted Вчера, 03:50
Published Вчера, 03:50
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Мужчина вышел на утреннюю пробежку в лес и бежал от улицы Майора Филипова в направлении улицы Сопочной. Внезапно на него кинулась собака, похожая на Кавказскую овчарку и укусила его за ногу. Хозяин любовался псом издали, стоя около своей машины — синий Honda Fit, и не думал отзывать подопечного и извиниться перед пострадавшим.
О случае нападения стало известно из сообщений новых СМИ. ТГ-канал Newsbox24.tv опубликовал видео неприятного происшествия, которым поделился с ним пострадавший. На видео видно, как пес бросается на человека, тот кричит, призывает владельца забрать животное.
Однако хозяин на требование убрать пса, сам начал вести себя агрессивно, обзывать его. Собаке передавалось его настроение, и она несколько раз бросалась на потерпевшего. Со стороны хозяина даже попыток отозвать пса не было, он демонстративно убрал руки в карманы.
Только после того, как потерпевший сказал, что вызовет полицию, неадекватный владелец животного сел в машину вместе с собакой и уехал.
Сообщается, что потерпевший с прокусанной ногой и разодранной штаниной отправился в больницу, чтобы зафиксировать причиненную травму. Он также написал заявлению в полицию. Установить личность хозяина собаки труда не составит, поскольку на видео видны номера автомобиля, несколько раз мелькает его лицо.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что грозит хозяину бешеной псины, покусавшей девушку.