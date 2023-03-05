Насколько неустойчивая погода ждёт жителей Приморья с понедельника

Posted Вчера, 23:05
Published Вчера, 23:05
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Ночью 6 марта в Приморье минимальная температура 0…-7 °C, на северо-востоке до -12 °C. Осадков не ожидается. В континентальных районах существенно теплая погода: +10…+16 °C. На побережье туман и немного холоднее: +4…+9 °C.
Во вторник, 7 марта, — погода спокойная, но температура в среднем понизится на 1- 4 °C.
В ночь на среду на большей территории края не будет дождя или снега, однако в центральных районах местами пройдут осадки смешанного вида из-за перепада температур. Ночь теплая от +2… до -7 °C.
В праздничный день, 8 марта, осадки отступят. Температура немного понизится, +2…+11 °C. Прохладнее всего будет в северных районах края.
Что же во Владивостоке?
В понедельник ожидается туман, возможна морось. Минимальная температура 0…+2 °C, максимальная +4…+7 °C.
Вторник не будет угрожать столице Приморья осадками. Ночью стрелки термометра опустятся к нулю, днем все будет на уровне понедельника.
В международный женский день, 8 марта, погода, можно сказать, поздравит жителей города. В праздник будет солнечно и тепло: +6…+9 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что во Владивостоке ожидаются сильные магнитные бури.