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Posted Вчера, 23:05

Published Вчера, 23:05

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Насколько неустойчивая погода ждёт жителей Приморья с понедельника

4 марта 2023, 23:05
На следующей неделе погода в Приморье не сильно порадует жителей. Однако в праздничный день 8 марта погода всё же сжалится.

Ночью 6 марта в Приморье минимальная температура 0…-7 °C, на северо-востоке до -12 °C. Осадков не ожидается. В континентальных районах существенно теплая погода: +10…+16 °C. На побережье туман и немного холоднее: +4…+9 °C.

Во вторник, 7 марта, — погода спокойная, но температура в среднем понизится на 1- 4 °C.

В ночь на среду на большей территории края не будет дождя или снега, однако в центральных районах местами пройдут осадки смешанного вида из-за перепада температур. Ночь теплая от +2… до -7 °C.

В праздничный день, 8 марта, осадки отступят. Температура немного понизится, +2…+11 °C. Прохладнее всего будет в северных районах края.

Что же во Владивостоке?

В понедельник ожидается туман, возможна морось. Минимальная температура 0…+2 °C, максимальная +4…+7 °C.

Вторник не будет угрожать столице Приморья осадками. Ночью стрелки термометра опустятся к нулю, днем все будет на уровне понедельника.

В международный женский день, 8 марта, погода, можно сказать, поздравит жителей города. В праздник будет солнечно и тепло: +6…+9 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что во Владивостоке ожидаются сильные магнитные бури.

#Погода#Прогноз погоды#Приморский край#Владивосток
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