zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Автомобилей становится меньше в стране, но не в Приморье

6 марта 2023, 07:11
В России падает количество зарегистрированных автомобилей. Такая картина наблюдается почти повсеместно по всем регионам, но есть территории с обратным трендом. Их несколько, и среди них — Приморский край.

Всего, по данным ГИБДД на 2022 год, в стране было зарегистрировано 60,45 млн транспортных средств. Это на полпроцента больше, чем в 2021 году. До этого, автопарк РФ стабильно рос на 1,4–1,9% ежегодно, приводит статистику Телеграм-канал MaximKadakov.

Эксперт, он же главред популярного еще с советских времен автомобильного журнала, уточняет, что убыль идет именно по легковым авто. На начало 2023 года их числилось 50, 6 млн. Например, в Москве впервые отмечено снижение зарегистрированных автомобилей — на 16,6 тыс. И в Подмосковье стало меньше — на 11 тыс., и в Санкт-Петербурге — на столько же.

Но в пяти регионах РФ количество зарегистрированных легковушек возросло. Больше всего — в Приморье, где за минувший год их стало на 15 тыс. больше. Также приросла автотранспортом Калининградская (плюс 9 тыс.) и Тюменская области (плюс 5,3 тыс.), Татарстан (плюс 2 тыс.) и Камчатка (плюс 1 тыс.).

Эксперт также отмечает, что российский автопарк стареет, причем стремительно. Больше всего в нем авто старше 15 лет — таковых свыше 19 млн штук.

Причины, по которым стремительно снижается количество автомобилей на дорогах страны очевидны. Продолжается в том же темпе ежегодная естественная убыль автомобилей. Даже набирает еще больше набирает оборот: стали активнее снимать с учета рухлядь, чтобы не платить транспортный налог.

А вот новых «железных коней» приобретать не спешат. В 2022 году было продано около 700 тыс. новых автомобилей — официальных и ввезенных «слева». По сравнению с прошлыми годами, это примерно на 1 млн меньше. В 2023 году картина будет наблюдаться такая же — россияне не спешат избавляться от старых авто и приобретать новые. И это приведет к еще большему устареванию национального автопарка легковушек, делает выводы эксперт, как всегда, средние по стране.

В Приморье ситуация иная. Стоит заехать на известный всем автомобильный рынок во Владивостоке и убедиться в свежем завозе свежих партий японского автопрома. Не новые авто, да. Но и до 15-летних годовщин им еще с десяток лет ездить. Ну, плюс-минус пару годков.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что водителям Приморья разрешат доезжать до Москвы по рельсам. 

#Автомобили#Экономика#Приморский край#Россия
Подпишитесь
Зря ты котика обидела: детали инцидента с диким котом в Приморье выясняет полиция
3 февраля 08:32
Временный, но есть: мост через реку Партизанскую открыли в Приморье
4 февраля 05:35
Убитый в Приморье «леопард» на деле оказался диким котом
2 февраля 09:57
Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии
4 ноября 2022, 23:42
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 2022, 07:58
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября 2022, 05:20