Автомобилей становится меньше в стране, но не в Приморье

А вот новых «железных коней» приобретать не спешат. В 2022 году было продано около 700 тыс. новых автомобилей — официальных и ввезенных «слева». По сравнению с прошлыми годами, это примерно на 1 млн меньше. В 2023 году картина будет наблюдаться такая же — россияне не спешат избавляться от старых авто и приобретать новые. И это приведет к еще большему устареванию национального автопарка легковушек, делает выводы эксперт, как всегда, средние по стране.