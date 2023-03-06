Автомобилей становится меньше в стране, но не в Приморье

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Всего, по данным ГИБДД на 2022 год, в стране было зарегистрировано 60,45 млн транспортных средств. Это на полпроцента больше, чем в 2021 году. До этого, автопарк РФ стабильно рос на 1,4–1,9% ежегодно, приводит статистику Телеграм-канал MaximKadakov.
Эксперт, он же главред популярного еще с советских времен автомобильного журнала, уточняет, что убыль идет именно по легковым авто. На начало 2023 года их числилось 50, 6 млн. Например, в Москве впервые отмечено снижение зарегистрированных автомобилей — на 16,6 тыс. И в Подмосковье стало меньше — на 11 тыс., и в Санкт-Петербурге — на столько же.
Но в пяти регионах РФ количество зарегистрированных легковушек возросло. Больше всего — в Приморье, где за минувший год их стало на 15 тыс. больше. Также приросла автотранспортом Калининградская (плюс 9 тыс.) и Тюменская области (плюс 5,3 тыс.), Татарстан (плюс 2 тыс.) и Камчатка (плюс 1 тыс.).
Эксперт также отмечает, что российский автопарк стареет, причем стремительно. Больше всего в нем авто старше 15 лет — таковых свыше 19 млн штук.
Причины, по которым стремительно снижается количество автомобилей на дорогах страны очевидны. Продолжается в том же темпе ежегодная естественная убыль автомобилей. Даже набирает еще больше набирает оборот: стали активнее снимать с учета рухлядь, чтобы не платить транспортный налог.
А вот новых «железных коней» приобретать не спешат. В 2022 году было продано около 700 тыс. новых автомобилей — официальных и ввезенных «слева». По сравнению с прошлыми годами, это примерно на 1 млн меньше. В 2023 году картина будет наблюдаться такая же — россияне не спешат избавляться от старых авто и приобретать новые. И это приведет к еще большему устареванию национального автопарка легковушек, делает выводы эксперт, как всегда, средние по стране.
В Приморье ситуация иная. Стоит заехать на известный всем автомобильный рынок во Владивостоке и убедиться в свежем завозе свежих партий японского автопрома. Не новые авто, да. Но и до 15-летних годовщин им еще с десяток лет ездить. Ну, плюс-минус пару годков.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что водителям Приморья разрешат доезжать до Москвы по рельсам.