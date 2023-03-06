Инновации в материалах, дизайне и технологии производства рекламных вывесок

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Технологии в производстве наружной рекламы стремительно развиваются. Появляются новые материалы, меняются тренды в дизайне, начинает использоваться принципиально новое оборудование. За последние 10 лет производство рекламных вывесок изменилось до неузнаваемости.
Параллельно устанавливаются новые нормативы, ограничивающие и регулирующие производство наружной рекламы. Так как компания Фаворит на протяжении многих лет изготавливает вывески по передовым технологиям, мы проконсультировались с ее специалистами и выяснили, какие инновации актуальны прямо сейчас.
По мнению экспертов, многие новые технологии уже могут использовать при производстве объектов наружной рекламы. Однако их применение не всегда целесообразно. Одно из наиболее актуальных новшеств – использование 3D принтеров. Фактически они позволяют печатать вывеску, а не собирать ее из отдельных элементов.
Другой вопрос, что применение новейшего оборудования не всегда рентабельно. Печать вывески на 3D принтере может обойтись предпринимателю в десятки раз дороже, чем производство «классической» конструкции. Но это не значит, что инновации не внедряются в производство. Просто их распространение идет не так быстро, как хотелось бы.
Какие новшества уже были внедрены и сейчас активно применяются:
Параллельно уходят в прошлое устаревшие технологии. Например, гибкий неон больше не используется при изготовлении наружной рекламы – созданные с его применением вывески могут находиться только внутри помещения. Не допускается их размещение даже в оконных или дверных проемах. Эксперты также отмечают, что наблюдается очевидная тенденция к удешевлению стоимости производства вывесок и к применению максимально экологичных материалов при их изготовлении.
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