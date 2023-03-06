Инновации в материалах, дизайне и технологии производства рекламных вывесок

Другой вопрос, что применение новейшего оборудования не всегда рентабельно. Печать вывески на 3D принтере может обойтись предпринимателю в десятки раз дороже, чем производство «классической» конструкции. Но это не значит, что инновации не внедряются в производство. Просто их распространение идет не так быстро, как хотелось бы.