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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Инновации в материалах, дизайне и технологии производства рекламных вывесок

6 марта 2023, 13:27
Фото: 1MI
Инновационные материалы и технологии значительно расширили возможности производителей при изготовлении вывесок. Они стали более эстетичными, привлекательными и одновременно безопасными.

Технологии в производстве наружной рекламы стремительно развиваются. Появляются новые материалы, меняются тренды в дизайне, начинает использоваться принципиально новое оборудование. За последние 10 лет производство рекламных вывесок изменилось до неузнаваемости.

Параллельно устанавливаются новые нормативы, ограничивающие и регулирующие производство наружной рекламы. Так как компания Фаворит на протяжении многих лет изготавливает вывески по передовым технологиям, мы проконсультировались с ее специалистами и выяснили, какие инновации актуальны прямо сейчас.

Применение и ограничение инноваций в изготовлении рекламных вывесок

По мнению экспертов, многие новые технологии уже могут использовать при производстве объектов наружной рекламы. Однако их применение не всегда целесообразно. Одно из наиболее актуальных новшеств – использование 3D принтеров. Фактически они позволяют печатать вывеску, а не собирать ее из отдельных элементов.

Другой вопрос, что применение новейшего оборудования не всегда рентабельно. Печать вывески на 3D принтере может обойтись предпринимателю в десятки раз дороже, чем производство «классической» конструкции. Но это не значит, что инновации не внедряются в производство. Просто их распространение идет не так быстро, как хотелось бы.

Какие новшества уже были внедрены и сейчас активно применяются:

  1. Использование жидкого акрила в качестве материала изготовления вывески – он позволяет добиться правильной геометрии и после застывания приобретает высокую прочность, становится максимально устойчивым к повреждениям.
  2. Специальные бортогибочные станки – часто используются при производстве объемных букв, обеспечивают эффективную работу с алюминиевым профилем.
  3. Применение инновационных красителей – уже разработаны и используются пигменты, не подверженные воздействию ультрафиолета, предельно устойчивые к климатической агрессии, не меняющие оттенка по ходу эксплуатации.
  4. Разнообразные варианты подсветок – подсветить те же объемные буквы можно сразу несколькими способами, это значительно расширяет горизонты дизайнерского творчества.
  5. Утилизируемые материалы – в изготовлении вывесок все чаще используются материалы, которые подлежат вторичной переработке и беспроблемной утилизации.

 

Параллельно уходят в прошлое устаревшие технологии. Например, гибкий неон больше не используется при изготовлении наружной рекламы – созданные с его применением вывески могут находиться только внутри помещения. Не допускается их размещение даже в оконных или дверных проемах. Эксперты также отмечают, что наблюдается очевидная тенденция к удешевлению стоимости производства вывесок и к применению максимально экологичных материалов при их изготовлении.

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